Nuevo mazazo para el Papu Gómez tras regresar al fútbol luego de dos años de suspensión por doping
A 5 meses de su regreso a las canchas, Alejandro Gómez volverá a alejarse del verde césped. Esta vez, por otro motivo.
En noviembre del 2025, Alejandro "Papu" Gómez volvió a jugar al fútbol luego de 2 años de suspensión. Tras la larga de sanción por el doping positivo, el Padova de la Serie B de Italia (Segunda División) lo contrató y le dio la posibilidad de calzarse los botines una vez más de manera profesional.
Sin embargo, las cosas no están siendo del todo sencillas para el campeón del mundo, ya que apenas 5 meses después de su regreso oficial a las canchas, deberá alejarse nuevamente por una lesión que le hará perderse lo que queda de la temporada 2025/26.
El Papu Gómez se perderá el resto de la temporada
Durante el último partido que disputó el 21 de marzo en la derrota 1-0 frente al Palermo, el extremo de 38 años debió ser reemplazado a poco de empezar el segundo tiempo por una molestia en su tobillo derecho. Se trata de una dolencia que venía arrastrando desde febrero y que le había hecho quedar afuera muchos encuentros durante el último mes.
Por la persistencia de la misma, y tras no poder evolucionar con los tratamientos tradicionales a lo que lo sometió el club, el Papu decidió someterse a una operación para dejar atrás este dolor de manera definitiva. De este modo, vuelve a quedar marginado de la actividad de manera momentánea, aunque ahora por cuestiones físicas y no por una sanción.
Gómez apenas ha llegado a disputar 9 encuentros en estos 5 meses que lleva en su nuevo equipo, y si bien no pudo convertir goles ni dar asistencias, ha tenido buenos rendimientos. El Padova ahora deberá afrontar los 6 partidos que le quedan a la temporada sin él. En 32 fechas disputadas, marcha 13° en la Serie B con 34 puntos, a 1 de los puestos de playoffs por el descenso.