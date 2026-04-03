Nuevo mazazo para el Papu Gómez tras regresar al fútbol luego de dos años de suspensión por doping

A 5 meses de su regreso a las canchas, Alejandro Gómez volverá a alejarse del verde césped. Esta vez, por otro motivo.

Sin embargo, las cosas no están siendo del todo sencillas para el campeón del mundo, ya que apenas 5 meses después de su regreso oficial a las canchas, deberá alejarse nuevamente por una lesión que le hará perderse lo que queda de la temporada 2025/26.

El Papu Gómez se perderá el resto de la temporada Alejandro Papu Gómez Padova vs Palermo El Papu Gómez se lesionó durante el último partido del Padova contra Palermo. @PadovaCalcio Durante el último partido que disputó el 21 de marzo en la derrota 1-0 frente al Palermo, el extremo de 38 años debió ser reemplazado a poco de empezar el segundo tiempo por una molestia en su tobillo derecho. Se trata de una dolencia que venía arrastrando desde febrero y que le había hecho quedar afuera muchos encuentros durante el último mes.

Por la persistencia de la misma, y tras no poder evolucionar con los tratamientos tradicionales a lo que lo sometió el club, el Papu decidió someterse a una operación para dejar atrás este dolor de manera definitiva. De este modo, vuelve a quedar marginado de la actividad de manera momentánea, aunque ahora por cuestiones físicas y no por una sanción.