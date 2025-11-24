2 años después de su sanción por doping, el Papu Gómez volvió a jugar al fútbol con el Padova

Alejandro Gómez ingresó al minuto 58 en la derrota 2-0 del Padova frente al Venezia, en lo que marcó su regreso oficial a las canchas.

Tras más de dos larguísimos años de espera, el argentino Alejandro “Papu” Gómez volvió a disputar este domingo un partido oficial después de 776 días, luego de que el 20 de octubre finalizara la sanción por doping que había recibido en 2023.

El mediapunta campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 ingresó a los 58 minutos en la derrota 2-0 como local del Padova ante Venezia por la Serie B italiana, en un Stadio Comunale Eugeneo que lo recibió con una fuerte ovación.

En el marco de su regreso, el futbolista de 36 años había defendido desde el primer día su inocencia en el caso de la terbutalina detectada en su control, explicando que provenía de un jarabe infantil que tomó por error.

A pesar de su descargo, la sanción se mantuvo firme durante dos años, un período en el que el ex Sevilla y Monza se entrenó con diversos clubes de España e Italia para no perder ritmo.

Su vuelta pudo haberse dado inmediatamente después del fin de la suspensión, pero una sobrecarga muscular retrasó su debut con el Padova, equipo al que llegó en julio como agente libre. Aunque el Papu Gómez no pudo torcer el resultado ante Venezia, su ingreso marcó el cierre de una etapa difícil y el inicio de una nueva oportunidad en su carrera, mientras el club acumula una racha negativa que se extiende desde mediados de octubre.