El palazo de Oscar Ruggeri a los jugadores de Estudiantes por el pasillo de espaldas: "Yo no lo hubiese hecho"

El Cabezón Ruggeri cuestionó con dureza la postura del plantel albirrojo y calificó el gesto como una falta de respeto entre colegas.

Oscar Ruggeri se pronunció en contra del pasillo de espaldas que hicieron los jugadores de Estudiantes de La Plata a sus pares de Rosario Central. Foto: captura de TV y Fotobaires.

Ruggeri calificó la postura del plantel como una falta de respeto entre colegas. “Cuando veo esto, más allá de que le hayan dicho en el oído, ‘no es con ustedes’, es una falta de respeto entre ellos, yo no lo hubiese hecho, no hubiese aceptado pararme y darme vuelta”, lanzó sin vueltas el Cabezón en ESPN F90.

El Cabezón Ruggeri cruzó a Estudiantes por el pasillo de espaldas Oscar Ruggeri se pronunció en contra del pasillo de espaldas de Estudiantes a Central Oscar Ruggeri se pronunció en contra del pasillo de espaldas de Estudiantes a Central ESPN El exjugador profundizó su mirada y remarcó que no habría permitido quedar envuelto en una situación que, desde su óptica, lo ponía en un lugar incómodo. “¿Por qué? Primero porque yo a Di María le haría cien mil homenajes más después de todas las que pasó hasta que salió campeón, que el pibe dijo, ‘voy a seguir insistiendo por la Argentina’. Entonces, a mí me parece raro todo esto. Yo como jugador no hubiese permitido que me vengan a decir, ‘Tenés que entrar, ponerte en el pasillo y darte vuelta’. A mí no me van a hacer”.

Las palabras de Ruggeri tuvieron un eco particular por su historia con Estudiantes y su cercanía con Bilardo, un contexto que le dio un peso extra a su mirada sobre lo ocurrido en la previa.