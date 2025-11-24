El palazo de Oscar Ruggeri a los jugadores de Estudiantes por el pasillo de espaldas: "Yo no lo hubiese hecho"
El Cabezón Ruggeri cuestionó con dureza la postura del plantel albirrojo y calificó el gesto como una falta de respeto entre colegas.
Oscar Ruggeri apuntó con fuerza contra el pasillo de espaldas que el Pincha hizo antes del duelo ante Rosario Central. Para el campeón del mundo, quien desde 2019 es socio honorario de Estudiantes de La Plata por su vínculo con Carlos Bilardo, el gesto terminó siendo todo lo contrario a lo que se quiso evitar.
Ruggeri calificó la postura del plantel como una falta de respeto entre colegas. “Cuando veo esto, más allá de que le hayan dicho en el oído, ‘no es con ustedes’, es una falta de respeto entre ellos, yo no lo hubiese hecho, no hubiese aceptado pararme y darme vuelta”, lanzó sin vueltas el Cabezón en ESPN F90.
El exjugador profundizó su mirada y remarcó que no habría permitido quedar envuelto en una situación que, desde su óptica, lo ponía en un lugar incómodo. “¿Por qué? Primero porque yo a Di María le haría cien mil homenajes más después de todas las que pasó hasta que salió campeón, que el pibe dijo, ‘voy a seguir insistiendo por la Argentina’. Entonces, a mí me parece raro todo esto. Yo como jugador no hubiese permitido que me vengan a decir, ‘Tenés que entrar, ponerte en el pasillo y darte vuelta’. A mí no me van a hacer”.
Las palabras de Ruggeri tuvieron un eco particular por su historia con Estudiantes y su cercanía con Bilardo, un contexto que le dio un peso extra a su mirada sobre lo ocurrido en la previa.
Su particular postura se agregó a la discusión que abrió el gesto del plantel, que buscó evitar cualquier asociación con la obligación de tener que hacer pasillo por el título por decreto que recibió Rosario Central, pero terminó atrapado en una polémica inesperada.