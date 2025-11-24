Presenta:

Deportes

|

Ascenso

¡De locos! Un histórico goleador del ascenso y su hermano anotaron 9 goles el mismo día

El histórico goleador del ascenso, ex Deportivo Maipú, y su hermano, anotaron 4 y 5 goles respectivamente este fin de semana por el Regional Amateur.

Juan Andrés Tuzzi

Los hermanos Klusener, a full.&nbsp;

Prensa FADEP

Este sábado 22 de noviembre fue muy particular y quedará en el recuerdo de la familia Klusener, ya que Gonzalo y Álvaro lograron algo histórico para el fútbol argentino jugando para sus respectivos equipos en el Torneo Regional Federal Amateur, la cuarta categoría.

Gonzalo Klusener, de 42 años y con pasado en el Deportivo Maipú, en Morón, en Talleres de Córdoba, en San Martín de Tucumán y en Quilmes, entre tantos otros equipos del ascenso y de Primera, marcó 4 goles en el triunfo de su equipo, FADEP, ante La Dormida, por 10 a 0, en un duelo entre equipos mendocinos.

klusener 3
Gonzalo Klusener marc&oacute; 4 goles en FADEP.&nbsp;

Por el mismo marcador, Ferro de General Pico de La Pampa derrotó a Alvear Football Club, de esa misma provincia, con 5 tantos del hermano de Gonzalo, Álvaro Klusener, de 35 años y de menor recorrido en el fútbol argentino.

Klusener 2
&Aacute;lvaro Klusener anot&oacute; 5 goles en Ferro de La Pampa.&nbsp;

En los dos encuentros, llamó la atención las tremendas goleadas, y al mismo tiempo la cantidad de goles de los dos delanteros que lucieron la camiseta número 9 en sus equipos, ambos candidatos al ascenso al Federal A.

Los 10 goles de FADEP a La Dormida en Mendoza (Gentileza Capitán 10)

FADEP le ganó 10 a 0 a La Dormida

FADEP le ganó 10 a 0 a La Dormida

