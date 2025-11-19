Ariel Broggi le comunicó a otra de las figuras del ascenso que no lo tendrá en cuenta

Ariel Broggi le bajó el pulgar a otro de los futbolistas que consiguió el ascenso con Gimnasia. La lista de "borrados" ya tiene 12 nombres.

Gimnasia y Esgrima trabaja con todo pensando en el 2026, en su regreso a Primera División. En el Lobo no perdieron tiempo y, luego del ascenso, el DT Ariel Broggi arregló su continuidad con la dirigencia y empezó a tomar decisiones respecto al armado del plantel.

Hace algunos días, desde el club le comunicaron a 11 futbolistas que ya no serían tenidos en cuenta y que deberían buscar nuevos rumbos. Algunos de ellos, con bastante participación en la temporada 2025, como Ignacio Antonio, Ismael Cortez, Jeremías Rodríguez Puch y Nicolás Servetto. Otros, menos importantes durante el año, como Federico Torres, Lucas Bustos, Enzo Gaggi, Nahuel Barboza, Mario Galeano, Gastón Espósito y Axel Pozza.

En ese momento, se informó que no serían los únicos que se irían del club. Este miércoles se conoció una nueva baja: se trata del lateral por derecha Facundo Nadalín, titular en la final y pieza fundamental del título mensana. Su contrato finaliza el 31 de diciembre de este año, pero no habrá renovación y se irá libre.

facundo nadalin Facundo Nadalín no continuará en Gimnasia. Prensa Gimnasia y Esgrima Nadalín llegó a la institución en enero del 2023. Estuvo dos temporadas completas en el club y fue parte de las dos finales: la que fue derrota ante San Martín de San Juan, y la que fue victoria ante Deportivo Madryn.