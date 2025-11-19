Presenta:

Ariel Broggi le comunicó a otra de las figuras del ascenso que no lo tendrá en cuenta

Ariel Broggi le bajó el pulgar a otro de los futbolistas que consiguió el ascenso con Gimnasia. La lista de "borrados" ya tiene 12 nombres.

Ariel Broggi sigue tomando decisiones pensando en el 2026.

Ariel Broggi sigue tomando decisiones pensando en el 2026.  

Gimnasia y Esgrima trabaja con todo pensando en el 2026, en su regreso a Primera División. En el Lobo no perdieron tiempo y, luego del ascenso, el DT Ariel Broggi arregló su continuidad con la dirigencia y empezó a tomar decisiones respecto al armado del plantel.

Hace algunos días, desde el club le comunicaron a 11 futbolistas que ya no serían tenidos en cuenta y que deberían buscar nuevos rumbos. Algunos de ellos, con bastante participación en la temporada 2025, como Ignacio Antonio, Ismael Cortez, Jeremías Rodríguez Puch y Nicolás Servetto. Otros, menos importantes durante el año, como Federico Torres, Lucas Bustos, Enzo Gaggi, Nahuel Barboza, Mario Galeano, Gastón Espósito y Axel Pozza.

En ese momento, se informó que no serían los únicos que se irían del club. Este miércoles se conoció una nueva baja: se trata del lateral por derecha Facundo Nadalín, titular en la final y pieza fundamental del título mensana. Su contrato finaliza el 31 de diciembre de este año, pero no habrá renovación y se irá libre.

facundo nadalin
Facundo Nadal&iacute;n no continuar&aacute; en Gimnasia.&nbsp;

Facundo Nadalín no continuará en Gimnasia.

Nadalín llegó a la institución en enero del 2023. Estuvo dos temporadas completas en el club y fue parte de las dos finales: la que fue derrota ante San Martín de San Juan, y la que fue victoria ante Deportivo Madryn.

El exdefensor de Newell's y de Atlético de Rafaela disputó 92 encuentros con la camiseta blanquinegra, con un gol y tres asistencias.

