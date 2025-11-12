Tres futbolistas deben regresar a Gimnasia: ¿serán tenidos en cuenta por Ariel Broggi?
Tres futbolistas que pertenecen a Gimnasia y salieron a préstamo a principio de 2025 deben regresar a Gimnasia. ¿Qué hará Gimnasia con ellos?
Gimnasia y Esgrima ya mira hacia el 2026, temporada a partir de la cual volverá a jugar en la Primera División del fútbol argentino, tras el histórico ascenso conseguido hace exactamente un mes y un día en la cancha de Platense ante Deportivo Madryn, en una final épica que ganó por penales.
Luego de los festejos, de la vuelta a los entrenamientos y de la confirmación de la continuidad del DT, Ariel Broggi, se empieza a mover de a poco el mercado de pases a medida que se analiza la situación actual de los jugadores que pertenecen al club.
Te Podría Interesar
A la espera de que finalicen los torneos y se pueda empezar a incorporar, los dirigentes, con Fernando Porretta a la cabeza, y el manager Joaquín Sastre, junto al entrenador, deberán definir la situación de jugadores que deben regresar al club porque están a préstamo en otras instituciones.
En este caso, son tres los futbolistas que volverán:
- Alejo Tello: el arquero de 26 años nacido en Las Heras está a préstamo en Argentino de Quilmes, de la B Metropolitana, hasta finales de 2025. Con Gimnasia tiene contrato hasta diciembre de 2026. En 2021 jugó tres partidos con la camiseta del Lobo y luego salió a préstamo en enero de 2023. Tiene 53 encuentros disputados con la camiseta de "El Mate".
- Maximiliano Padilla: tras convertirse en una pieza clave en la campaña del 2024, en la que el Lobo llegó a jugar la final con San Martín de San Juan por un ascenso y perdió, salió a préstamo a Quilmes. El Cervecero tenía opción de compra pero no la ejecutará. De hecho, el jugador rescindió de mutuo acuerdo su contrato en noviembre. En Quilmes jugó muy poco: 7 partidos en el año y solo 5 de ellos como titular. Estuvo mucho tiempo lesionado y luego no fue tenido en cuenta.
- Leandro Ciccolini: tras su etapa en Gimnasia en 2024, salió a préstamo a Chacarita en febrero del 2025 hasta diciembre, sin cargo y con opción de compra. Disputó 21 partidos, la mayoría de ellos como titular, hizo un gol y dio 4 asistencias en el Funebrero.
Son los tres jugadores que deben volver a Gimnasia en diciembre. ¿Qué pasará con ellos? Aún es una incognita. Desde el club no confirmaron si serán tenidos en cuenta o si se deberán volver a buscarse club para la temporada 2026. Broggi los evaluará y definirá su situación.
Los borrados por Broggi
Pensando en la Primera División del fútbol argentino, la semana pasada, Ariel Broggi decidió que 11 jugadores que formaron parte del ascenso no sigan vinculados al club.
Esa lista la componen los siguientes jugadores: Ignacio Antonio, Ismael Cortez, Jeremías Rodríguez Puch, Nicolás Servetto, Federico Torres, Lucas Bustos, Enzo Gaggi, Nahuel Barboza, Mario Galeano, Gastón Espósito y Axel Pozza.