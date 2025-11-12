Tres futbolistas deben regresar a Gimnasia: ¿serán tenidos en cuenta por Ariel Broggi?

Tres futbolistas que pertenecen a Gimnasia y salieron a préstamo a principio de 2025 deben regresar a Gimnasia. ¿Qué hará Gimnasia con ellos?

Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia, trabaja en el armado del plantel para la próxima temporada.

Gimnasia y Esgrima ya mira hacia el 2026, temporada a partir de la cual volverá a jugar en la Primera División del fútbol argentino, tras el histórico ascenso conseguido hace exactamente un mes y un día en la cancha de Platense ante Deportivo Madryn, en una final épica que ganó por penales.

Luego de los festejos, de la vuelta a los entrenamientos y de la confirmación de la continuidad del DT, Ariel Broggi, se empieza a mover de a poco el mercado de pases a medida que se analiza la situación actual de los jugadores que pertenecen al club.

A la espera de que finalicen los torneos y se pueda empezar a incorporar, los dirigentes, con Fernando Porretta a la cabeza, y el manager Joaquín Sastre, junto al entrenador, deberán definir la situación de jugadores que deben regresar al club porque están a préstamo en otras instituciones.

En este caso, son tres los futbolistas que volverán:

Alejo Tello: el arquero de 26 años nacido en Las Heras está a préstamo en Argentino de Quilmes, de la B Metropolitana, hasta finales de 2025. Con Gimnasia tiene contrato hasta diciembre de 2026. En 2021 jugó tres partidos con la camiseta del Lobo y luego salió a préstamo en enero de 2023. Tiene 53 encuentros disputados con la camiseta de "El Mate".



Maximiliano Padilla: tras convertirse en una pieza clave en la campaña del 2024, en la que el Lobo llegó a jugar la final con San Martín de San Juan por un ascenso y perdió, salió a préstamo a Quilmes. El Cervecero tenía opción de compra pero no la ejecutará. De hecho, el jugador rescindió de mutuo acuerdo su contrato en noviembre. En Quilmes jugó muy poco: 7 partidos en el año y solo 5 de ellos como titular. Estuvo mucho tiempo lesionado y luego no fue tenido en cuenta.



Leandro Ciccolini: tras su etapa en Gimnasia en 2024, salió a préstamo a Chacarita en febrero del 2025 hasta diciembre, sin cargo y con opción de compra. Disputó 21 partidos, la mayoría de ellos como titular, hizo un gol y dio 4 asistencias en el Funebrero. Son los tres jugadores que deben volver a Gimnasia en diciembre. ¿Qué pasará con ellos? Aún es una incognita. Desde el club no confirmaron si serán tenidos en cuenta o si se deberán volver a buscarse club para la temporada 2026. Broggi los evaluará y definirá su situación.