Video: en Tucumán, un equipo se quedó parado en protesta por el arbitraje y se dejó hacer 3 goles

Lo que pasó este fin de semana en el fútbol tucumano fue realmente insólito. Resulta que Tucumán Central aplastó 6-0 a Atlético Famaillá por los octavos de final del Torneo Regional, pero el resultado terminó siendo anecdótico por un hecho pocas veces visto.

Lo que realmente marcó la tarde fueron esos primeros minutos del complemento en los que el Fama decidió plantarse, pero en el sentido más literal de la palabra: con el resultado 3-0 en contra, los jugadores visitantes se quedaron quietos y, sin oponer resistencia, se dejaron hacer tres goles en señal de protesta contra el arbitraje por lo sucedido durante el primer tiempo.

Escándalo en el Torneo Regional: Famaillá se dejó hacer tres goles en protesta por el arbitraje Es que el equipo en cuestión aseguraba que todo se había torcido por un supuesto offside en el primer gol. Los reclamos apuntaron directo al asistente Jorge Sosa y la tensión fue creciendo a medida que pasaban los minutos. A tal punto que, antes del entretiempo, el técnico Ernesto Luna se fue expulsado por protestar de manera desmedida.

Luego de esta situación, en la cancha se decía que Famaillá tenía decidido no jugar el complemento. Y si bien volvió, no lo hizo para competir: dejó que Tucumán Central les marcara tres goles más antes de que se suspenda el partido.