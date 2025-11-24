La frase bostera de Tevez tras su regreso a la Bombonera y el mensaje a Paredes: "Me hace acordar mucho a..."
, Carlos Tevez fue ovacionado, habló de la "sangre azul y amarilla", elogió al Boca de Úbeda y le dedicó un mensaje especial a Leandro Paredes.
La Bombonera vivió una noche especial. Carlos Tevez volvió al barrio de La Boca como DT de Talleres por el cruce de octavos de final del Torneo Clausura y recibió la merecida ovación de la hinchada. Además, fue homenajeado con la camiseta número 10 en una placa que le entregó Marcelo "Chelo" Delgado.
La recepción al Apache fue fuerte y él devolvió el gesto tras la eliminación en el Clausura: “La sangre siempre sigue siendo azul y amarilla. A la gente le agradezco todo el cariño que me dan”, soltó en su clásica mezcla de emoción y sinceridad.
Te Podría Interesar
Asi fue recibido el Apache por los hinchas de Boca
Después llegó otro momento destacado: el mensaje a Leandro Paredes. Tevez comparó su regreso al país con el del capitán xeneize: “Es similar la situación. Leo viene con otra cabeza, como me pasó a mí. Disfruto verlo con la camiseta de Boca. Me hace acordar a mi vuelta”. Y dejó una frase cargada de afecto: “Le deseo lo mejor y ojalá él pueda darle las mismas alegrías que yo le di a Boca… eso lo decidirá la gente”.
El mensaje especial de Carlos Tevez para Leandro Paredes
Sobre el partido, el Apache lamentó la derrota y el golpe del segundo gol: “Manejamos la pelota en el primer tiempo. Ellos pegaron en el momento justo y tuvieron el penal. Si no pegás en el momento justo en estos partidos, te cuesta muchísimo. El segundo gol nos dañó”. Sin dramatizar, sostuvo la línea de su conducción: “Orgullo, ninguna decepción. El error lo tuvimos todos. De acá en adelante es construir”.
Analizó que no es sencillo competir en ese escenario y elogió la contundencia del equipo de Claudio Úbeda: “En la cancha de Boca, contra este Boca que te llega dos veces y te hace cuatro goles, es muy difícil”, admitió.
Más allá del resultado, su regreso dejó una certeza: la Bombonera lo siguió abrazando como a uno de los suyos. Y no era para menos