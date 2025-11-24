La frase bostera de Tevez tras su regreso a la Bombonera y el mensaje a Paredes: "Me hace acordar mucho a..."

, Carlos Tevez fue ovacionado, habló de la "sangre azul y amarilla", elogió al Boca de Úbeda y le dedicó un mensaje especial a Leandro Paredes.

Carlitos Tévez volvió a la Bombonera como DT de Talleres y se llevó una merecida ovación de la hinchada de Boca.

La Bombonera vivió una noche especial. Carlos Tevez volvió al barrio de La Boca como DT de Talleres por el cruce de octavos de final del Torneo Clausura y recibió la merecida ovación de la hinchada. Además, fue homenajeado con la camiseta número 10 en una placa que le entregó Marcelo "Chelo" Delgado.

La recepción al Apache fue fuerte y él devolvió el gesto tras la eliminación en el Clausura: “La sangre siempre sigue siendo azul y amarilla. A la gente le agradezco todo el cariño que me dan”, soltó en su clásica mezcla de emoción y sinceridad.

Asi fue recibido el Apache por los hinchas de Boca El recibimiento de los hinchas de Boca a Carlitos Tevez El emotivo recibimiento de los hinchas de Boca a Carlitos Tevez. ESPN Después llegó otro momento destacado: el mensaje a Leandro Paredes. Tevez comparó su regreso al país con el del capitán xeneize: “Es similar la situación. Leo viene con otra cabeza, como me pasó a mí. Disfruto verlo con la camiseta de Boca. Me hace acordar a mi vuelta”. Y dejó una frase cargada de afecto: “Le deseo lo mejor y ojalá él pueda darle las mismas alegrías que yo le di a Boca… eso lo decidirá la gente”.

El mensaje especial de Carlos Tevez para Leandro Paredes Carlitos Tevez habló sobre el regreso de Paredes a Boca Carlitos Tevez habló sobre el regreso de Paredes a Boca. ESPN Sobre el partido, el Apache lamentó la derrota y el golpe del segundo gol: “Manejamos la pelota en el primer tiempo. Ellos pegaron en el momento justo y tuvieron el penal. Si no pegás en el momento justo en estos partidos, te cuesta muchísimo. El segundo gol nos dañó”. Sin dramatizar, sostuvo la línea de su conducción: “Orgullo, ninguna decepción. El error lo tuvimos todos. De acá en adelante es construir”.

Analizó que no es sencillo competir en ese escenario y elogió la contundencia del equipo de Claudio Úbeda: “En la cancha de Boca, contra este Boca que te llega dos veces y te hace cuatro goles, es muy difícil”, admitió.