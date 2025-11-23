El espaldarazo de Merentiel a un compañero tras marcar un doblete histórico en Boca: "Nuestra figura fue..."

Miguel Merentiel volvió a romperla ante Talleres, alcanzó una marca histórica y fue clave para meter al Xeneize en los cuartos del Clausura.

El doblete frente a Talleres metió a Miguel Merentiel en la historia grande de Boca.

La Bombonera fue el escenario donde Miguel Merentiel volvió a dejar su sello. El uruguayo fue determinante en el 2-0 ante Talleres de Córdoba, triunfo que metió a Boca en los cuartos de final del Torneo Clausura y que lo dejó, otra vez, dentro de los grandes nombres de la noche.

Para Merentiel fue su quinto gol en los últimos cinco partidos, fundamental en la levantada del equipo después de la caída ante Belgrano. Ya les había convertido a Barracas, Estudiantes y River, además del doblete frente a la T. Con estos tantos, llegó a 15 en 2025 y 50 en 141 partidos en Boca.

Con este gol, Miguel Merentiel llegó a los 50 gritos en Boca. Esa cifra lo metió de lleno en la historia: con 50 goles, alcanzó al Chelo Delgado en la tabla de artilleros xeneizes, ambos ubicados entre el puesto 26 y 27. Quedó a uno de Pepino Borello y a seis de Heber Mastrángelo, dos nombres pesados de los años 50 y 70.

Miguel Merentiel tuvo palabras de elogio para el arquero de Boca “Feliz por llegar a esa marca, es muy importante para mí y este plantel. Me dieron la figura, pero nuestra figura fue Agustín Marchesín que tuvo una tapada clave”, dijo el uruguayo tras el partido, destacando al arquero por el penal atajado cuando el resultado todavía estaba 1-0. Un gesto de líder en un equipo que crece.