Boca venció a Talleres con un doblete Merentiel y enfrentará a Argentinos en cuartos

Con dos estiletazos de Miguel Merentiel, Boca derrotó a Talleres y enfrentará al Bicho en cuartos de final. Marchesín atajó un penal clave cuando estaban 1-0.

La Bestia Merentiel ya la empujó sobre la línea y sale a gritarlo con todo junto a Lautaro Di Lollo, quien había metido un cabezazo perfecto en el travesaño.

Boca Juniors venció 2-0 a Talleres de Córdoba en la Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y enfrentará a Argentinos Juniors en los cuartos de final del certamen. Los dos tantos del Xeneize fueron obra del goleador uruguayo Miguel Merentiel.

En el minuto 28, Boca abrió el marcador de la Bombonera. Miguel Merentiel aseguró de cabeza sobre la línea del arco, tras un cabezazo de Di Lollo que pegó en en travesaño y picó sobre la línea luego de un tiro de esquina de Leandro Paredes.

Merentiel aseguró sobre la línea y puso a Boca 1-0 en su peor momento. Talleres, sin embargo, respondió sobre el final del primer tiempo. En una acción dentro del área, el árbitro Sebastián Zunino sancionó penal por una mano clara de Exequiel Zeballos.

Mateo Valentín Cáceres tomó la responsabilidad desde los doce pasos, pero su remate fue desviado por Agustín Marchesín, quien adivinó la dirección del disparo y sostuvo la ventaja con una atajada determinante.