Boca venció a Talleres con un doblete Merentiel y enfrentará a Argentinos en cuartos
Con dos estiletazos de Miguel Merentiel, Boca derrotó a Talleres y enfrentará al Bicho en cuartos de final. Marchesín atajó un penal clave cuando estaban 1-0.
Boca Juniors venció 2-0 a Talleres de Córdoba en la Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y enfrentará a Argentinos Juniors en los cuartos de final del certamen. Los dos tantos del Xeneize fueron obra del goleador uruguayo Miguel Merentiel.
Con esta victoria el Xeneize clasificó a los cuartos de final, en donde deberá medirse ante Argentinos Juniors.
Te Podría Interesar
En el minuto 28, Boca abrió el marcador de la Bombonera. Miguel Merentiel aseguró de cabeza sobre la línea del arco, tras un cabezazo de Di Lollo que pegó en en travesaño y picó sobre la línea luego de un tiro de esquina de Leandro Paredes.
Merentiel aseguró sobre la línea y puso a Boca 1-0 en su peor momento
Talleres, sin embargo, respondió sobre el final del primer tiempo. En una acción dentro del área, el árbitro Sebastián Zunino sancionó penal por una mano clara de Exequiel Zeballos.
Mateo Valentín Cáceres tomó la responsabilidad desde los doce pasos, pero su remate fue desviado por Agustín Marchesín, quien adivinó la dirección del disparo y sostuvo la ventaja con una atajada determinante.
Marchesín se vistió de héroe, atajó un penal y evitó el empate de la "T"
A solo 20 segundos del arranque del segundo tiempo, Boca extendió su ventaja en el marcador. Miguel Merentiel, tras un preciso centro de Lautaro Blanco, puso el marcador 2 a 0.
La Bestia Merentiel amplió el marcador en el inicio del segundo tiempo
Fuente: NA