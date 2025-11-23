El Boca de Úbeda, que atraviesa un gran presente, se mide ante la T de Carlos Tevez en Brandsen 805 por los octavos de final del certamen local.

Boca recibe a Talleres en la Bombonera en busca del pase a los cuartos de final: hora, TV y formaciones.

Boca Juniors recibirá este domingo a Talleres de Córdoba, en un encuentro clave correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura.

El partido, que está programado para las 20 y que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, se llevará en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera, y se podrá ver a través de TNT Sports, mientras que el árbitro será Sebastián Zunino y en el VAR estará Adrián Franklin.

Boca recibe a Talleres de Córdoba en la Bombonera Boca se metió en los octavos de final del Torneo Clausura luego de una muy buena actuación en la fase regular, donde terminó en la primera posición de la Zona A con 29 puntos, cuatro por encima de sus más inmediatos perseguidores, que fueron Unión de Santa Fe y Racing.

Esto les permitió también finalizar en la segunda posición de la tabla anual y así clasificarse por primera vez a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la edición 2023. Además, los dirigidos por Claudio Úbeda están en una buena racha, luego de ganar sus últimos cuatro partidos: 3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River y 2-0 a Tigre.

Boca Tigre Boca viene de ganarle 2-0 a Tigre en la Bombonera. Fotobaires Talleres, por su parte, tuvo un 2025 muy complicado, en el que incluso llegó a pelear hasta las últimas fechas por no descender. Finalmente, los dirigidos por Carlos Tevez pudieron salir adelante y a base de buenos resultados se encontraron también con la clasificación a los playoffs, por lo que ahora no hay nada que les permita soñar con seguir avanzando.