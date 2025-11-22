Boca y River chocarán en la semifinal del Clausura de Reserva: cuándo y dónde será el Superclásico

River eliminó a Huracán y ahora se verá las caras con el Xeneize por un lugar en la gran final del torneo de Reserva. ¿Cuándo y dónde se jugará?

Se viene una nueva edición del Superclásico. En esta ocasión, Boca y River volverán a verse las caras en el Predio de Ezeiza, pero por las semifinales del Torneo Clausura de Reserva luego de que el Millonario dejara en el camino a Huracán.

El pasado viernes por la noche, el equipo dirigido por Marcelo Escudero jugó su partido reprogramado (la lluvia lo suspendió) frente al Globo de Parque Patricios. El encuentro comenzó con un penal mal sancionado a favor de la visita (la jueza cobró mano, pero la pelota pegó en el pecho de Milton Ríos), pero Santiago Beltrán se lució y le contuvo el remate al delantero rival.

Unos minutos más tarde, Agustín Ruberto mostró toda su calidad y con derechazo letal al ángulo estampó el primero de la noche. Ya a los 14 minutos del complemento, el delantero de la Selección argentina Sub 20 marcó su doblete y puso el 2-0 a favor de River. Sin embargo, sobre el final, Kalinger descontó para Huracán y le puso suspenso, pero eso no impidió que el elenco de Núñez se metiera en los mejores cuatro del torneo.

El golazo de Ruberto en la clasificación de River POR EL AMOR DE DIOS QUE GOLAZO DE AGUSTÍN RUBERTO NAZARIO EN RESERVA



EL DELANTERO DE RIVER YA ESTÁ EN LA CASA, COMANME LOS HUEVOS BORJA Y DRIUSSI, EL NUEVE ES EL PIBE DEL CLUB

pic.twitter.com/qqzMro8zHC — Fran (@frabigol) November 21, 2025 Boca-River por las semifinales del torneo de Reserva Ya definidad las semifinales, Boca, quien eliminó a Instituto por penales, recibirá a River en el predio de Ezeiza, ya que el equipo de Herrón quedó primero en la zona A mientras que el de Escudero fue segundo en la B. Por el momento, la AFA no hizo un anuncio oficial, pero el partido podría disputarse el miércoles 26 o el jueves 27 de noviembre a las 20:00 horas.