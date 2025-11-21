Carlos Bianchi sorprendió al comparar a Marcelo Gallardo con una figura de la Fórmula 1

Carlos Bianchi, el DT más ganador en la historia de Boca, opinó sobre el mal momento de River y dejó una tremenda comparación en base a la actualidad de Gallardo.

El crítico presente del River de Marcelo Gallardo es un tema que mantiene en vilo al fútbol argentino. A tal punto de que hasta el propio Carlos Bianchi, el entrenador más laureado en la historia de Boca, se tomó el tiempo de opinar sobre el desconcertante momento que atraviesa el Muñeco en su segundo ciclo.

Qué dijo Carlos Bianchi sobre el mal presente de Gallardo en River "Es una situación difícil para vivir y el primero que no la quiere vivir es Gallardo, seguro. La situación que está viviendo no se la imaginaba, me imagino yo", comenzó diciendo el Virrey en el marco del Olé Summit, evento organizado por el Diario Olé.

En línea con eso, uno de los máximos ídolos del Xeneize afirmó que el DT del Millonario cuenta con un equipo enriquecedor y explicó cuál es la clave para intentar salir a flote. "River tiene un buen plantel y él tuvo la posibilidad de comprar media docena de jugadores, creo yo... Lo que menos esperaba Gallardo es la situación actual, hay que encontrarle la vuelta como para cambiar la rueda", apuntó.

Carlos Bianchi Carlos Bianchi no titubeó al hablar sobre el mal presente del equipo de Gallardo. El Virrey comparó la actualidad del Muñeco con la de una leyenda de la Fórmula 1 No obstante, luego Bianchi sorprendió a todos al trazar un paralelismo entre Lewis Hamilton, el piloto británico y uno de los más ganadores en la historia de la Formula 1, con el propio Napoleón.