El impactante elogio de Zverev a Francisco Cerúndolo tras ganarle ajustadamente en la Copa Davis: "Sin dudas, por cómo juega debería..."

Alexander Zverev se quedó con el mano a mano que decretó el 1-1 parcial en la serie y, tras el partido, le lanzó flores a Francisco Cerúndolo. Qué dijo.

Argentina quedó eliminada de la Copa Davis en manos de Alemania. A pesar de que comenzó ganando la serie, el conjunto europeo dio vuelta el resultado y obtuvo el pase a las semifinales de la competencia, donde enfrentará a España. Sin dudas, el partido más potente de la llave lo protagonizaron Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev.

El número tres del mundo se llevó el primer punto de su país en un partido ajustadísimo que emparejó el marcador y, tras el match, no dudó en lanzarle flores al argentino, con quien acortó la brecha en el historial entre ambos (ahora están 3-2).

El tremendo elogio de Zverev a Francisco Cerúndolo tras el cruce en la Copa Davis “Siempre lo digo: Francisco podría estar mejor en el ranking. Por cómo juega, debería ser top 10 o estar muy cerca”, soltó en primera instancia. A su vez, el alemán agregó un mensaje directamente apuntado a Cerúndolo. “Creo que él tendría que buscar dentro suyo la razón por la que todavía no lo logró y trabajar en eso”, aseguró.

El punto ganador de Zverev ante Cerúndolo No obstante, entre análisis y elogios, Zverev también dejó espacio para cuestionar el formato de la Copa Davis. “Siempre voy a dar el cien por cien por mi equipo, pero el formato no está bueno. Semejante partido de dobles tuvo no más de mil personas en las tribunas. Si se jugaba en Alemania o Argentina, hubiésemos tenido unas 15 mil personas”, apuntó.

Qué dijo el argentino tras la derrota Por otro lado, Cerúndolo valoró la intensidad del choque y reconoció que la derrota se definió por mínimos detalles. “Fue un partido muy parejo, de muy alto nivel por parte de los dos. La cancha estaba muy rápida, él sacó impresionante y eso lo ayudó mucho, aunque creo que en general jugó muy bien, como el 3 del mundo que es”,