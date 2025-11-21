El fuerte pedido del presidente de un club mendocino al gobierno provincial: "Nos dan el 1% del presupuesto"

Hernán Sperdutti, presidente del Club Deportivo Maipú, hizo un balance del año y pidió revisar el aporte del estado provincial para el año próximo.

El predio La Fortaleza II, del Club Deportivo Maipú, es uno de los centros de entrenamiento por excelencia de la provincia.

En una entrevista en el programa Digamos Todo por MDZ Radio FM 105.5, el directivo trazó un balance del último torneo que disputó el cuadro mendocino: “Nosotros teníamos siempre el objetivo principal de sostener la categoría, que tantos años nos costó volver, esa es como la prioridad número uno siempre Y después siempre intentamos ser protagonistas, tratamos de llegar a lo más alto”.

Sperdutti Hernán Sperdutti, el joven presidente de Maipú, pasó por MDZ Radio. “Este año se pudo clasificar al reducido, que si bien perdimos con Estudiantes de Buenos Aires, se hizo un gran partido. También entramos a Copa Argentina, entonces realmente para un club como el nuestro, el cual tiene muy bajos recursos, los objetivos se cumplieron y ha sido un muy buen año para nosotros”, manifestó el titular del Cruzado.

El fútbol mendocino y la ayuda del estado Sperdutti también hizo referencia al denominado “campeonato económico” que afrontan las instituciones cada año y en ese sentido apuntó que “Godoy Cruz ha sido el club que más creció en estos últimos 10 o 15 años, y creo que el segundo club que más creció fue Maipú, a nivel estructural, a nivel predio, a nivel todo. Yo en el fútbol mendocino no veo una gran empresa, una multinacional apoyando en el frente de la camiseta a algún equipo, entonces realmente es muy costoso”.

Maipu El Cruzado cumplió los tres objetivos que se puso en este 2025 desde el punto de vista deportivo. Prensa Deportivo Maipú "El año pasado teníamos un presupuesto de 150 millones de pesos mensuales, y como nosotros le damos la publicidad al gobierno en la camiseta, nos daban 2 millones de pesos. Este año nos dijeron que iba a haber un aumento, y el aumento fue de 200.000 pesos. El gobierno esponsoriza a Maipú con el 1% de su presupuesto. Entonces, de ahí partan de la base de lo difícil que se hace sostener esta estructura", subrayó el dirigente del Botellero.