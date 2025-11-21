El sincericidio de Mauricio Pellegrino a días de la final de la Copa Sudamericana: "Estamos con confianza y es un..."

Mauricio Pellegrino, entrenador de Lanús, palpitó el choque de este sábado frente al Atlético Mineiro de Sampaoli por la final de la Sudamericana.

Este sábado a partir de las 17 horas, el Lanús de Mauricio Pellegrino irá en busca de conquistar su tercer título internacional de su historia cuando se mida frente al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli en el Defensores del Chaco, Paraguay, por la final de la Copa Sudamericana.

De cara a este compromiso, el plantel del Granate ya viajó y se encuentra en Asunción donde hará las últimas prácticas previo a la gran final. A dos días de lo que será el choque frente al Galo, Pellegrino habló mano a mano con ESPN y se mostró muy ilusionado con la posibilidad de conquistar un nuevo título internacional.

La ilusión de Mauricio Pellegrino a días de la final de la Copa Sudamericana "Estoy con mucha ilusión a nivel personal y profesional. Cuando uno tiene estos partidos es porque trabaja mucho tiempo y está atrás de esa zanahoria, pero hay que seguir aprendiendo y desarrollándose. Mi equipo me ha traído hasta acá porque hemos ido superando desafíos y tenemos mucha ilusión, además de ansiedad, porque somos personas", comenzó.

La ilusión de Mauricio Pellegrino en la previa de la final de la Copa Sudamericana (Créditos: ESPN) "Dirijo un equipo que mezcla jóvenes, jugadores en plenitud y líderes en la última parte de su carrera. Nos hemos ido sorprendiendo por superar a importantes rivales y eso nos dio fortaleza. Los equipos no siempre crecen de manera lineal, es un poco la vida de nuestro deporte. Pero estamos con confianza y es un gran desafío para nuestra carrera y para la histora del club", agregó el DT de Lanús.