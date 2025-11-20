Tras los rumores de una posible salida, Marcelo Bielsa confirmó que seguirá al frente de Uruguay: "Tengo la misma fuerza desde el primer día"

A pesar de los rumores sobre una posible renuncia tras el 1-5 frente a EE.UU, Bielsa confirmó que seguirá al mando de la Celeste de cara al Mundial 2026.

El pasado martes, la Selección de Uruguay comandada por Marcelo Bielsa sufrió una durísima goleada por 5-1 a manos de Estados Unidos en lo que fue el último partido del 2025 para ambos combinados nacionales. Esta derrota repercutió mucho en los medios uruguayos quienes responzabilizaron al entrenador de 70 años por el mal presente del equipo.

Tras la ola de críticas hacia el Loco y la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), a quien los fanáticos le solicitaron que despidan a Bielsa y contraten a un nuebo entrenador de cara al Mundial 2026, comenzaron a surgir algunos rumores sobre una posible salida del DT en las próximas horas.

Marcelo Bielsa confirmó que seguirá al frente de Uruguay para el Mundial 2026 Finalmente, la respuesta llegó este jueves por la noche a través de una conferencia de prensa en el Estadio Centenario. Allí, Marcelo Bielsa aseguró que seguirá al frente de la Selección de Uruguay para el certamen mundialista que se llevará a cabo dentro de seis meses en Estados Unidos, México y Canadá: "Tengo la misma fuerza desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial. Si en algún momento me planteé si debía continuar no fue en este momento", comenzó.

Bielsa confirmó que seguirá al frente de Uruguay Por otra parte, el Loco reveló que mantuvo charlas con Ignacio Alonso, el presidente de la AUF, tras la durísima caída en Estados Unidos y reafirmó que el proyecto sigue intacto: "De la conversación, conversé muchas horas con el presidente y con Jorge, la conclusión de la conversación es que el proyecto sigue exactamente como está hasta el Mundial. Es la síntesis y conclusión final de la conversación con el presidente. Por lo cual, le traslado esa información, así terminó la conversación", sentenció.

"Yo conversé con el presidente y Giordano y la conclusión es que el proyecto sigue igual hasta el Mundial", Marcelo Bielsa en conferencia de prensa.



https://t.co/tK2FOJX77F pic.twitter.com/PyKTOGfe9N — El Espectador Deportes (@ElEspectadorUy) November 20, 2025 La relación con los jugadores Por último, Bielsa se refirió a la relación con los jugadores, quienes segun informaron varios medios fueron los que pidieron la salida del entrenador de 70 años: "Yo tengo contacto con los jugadores y doy por sentando que si los jugadores quieren que me vaya, es muy sencillo: vienen y me dicen: 'mire Bielsa queremos que se vaya'. Eso es lo que yo considero. Por eso no me puedo guiar por lo que trascendió. Me tengo que guiar por el día a día, por lo que veo, por lo que recibo, por cómo convivo y por el tipo de relación que se establece. Las cosas son en la medida que el que las siente las transmite y las dice. Y yo tengo la posibilidad de tener información directa con los protagonistas", comenzó.