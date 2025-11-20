El sorteo del Repechaje Intercontinental que ilusiona a la Selección de Bolivia camino al Mundial 2026

La FIFA definió los cruces del repechaje que dará dos boletos al Mundial 2026. Bolivia ya sabe a quién enfrenta y qué le espera si avanza.

Una de las esperanzas de Bolivia se sustenta en Miguel Terceros, quien fue el goleador del equipo con 6 conquistas.

La FIFA llevó adelante en Zúrich el sorteo del Repechaje Intercontinental del Mundial 2026 y dejó todo servido para un mini torneo a puro nervio. Allí quedó definido el camino de Bolivia, representante de Conmebol, que buscará uno de los dos boletos rumbo a la Copa del Mundo.

La Selección de Bolivia, que hizo fuerte la altura de El Alto para terminar séptima en las Eliminatorias sudamericanas, intentará sellar su pasaje al que sería el segundo Mundial de su historia. El único antecedente fue en Estados Unidos 1994, cuando clasificó tras un recorrido histórico en unas Eliminatorias con formato diferente y sin la presencia de Chile, suspendido por FIFA.

Cómo quedaron las llaves del Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1991485099318341784&partner=&hide_thread=false 2 lugares por confirmarse en el Torneo clasificatorio para la #CopaMundialFIFA.#Somos26 pic.twitter.com/TcEBtXGhyS — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) November 20, 2025 La definición dejó un cuadro claro: Bolivia quedó emparejada en la llave con Surinam e Irak, mientras que del otro lado aparecen Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo, que por ranking esperará directamente en la final.

En el camino 2, Bolivia deberá enfrentar primero a Surinam (Concacaf). Si logra superar ese cruce, se encontrará en la final con Irak, que aguarda directamente por ranking FIFA (58°). Del otro lado, en el camino 1, quedaron Nueva Caledonia (OFC) contra Jamaica (Concacaf), cuyo ganador chocará con la República Democrática del Congo, también clasificada directo al partido decisivo por su ubicación en el ranking (56°).