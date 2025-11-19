Tras el descenso a la Primera Nacional, Godoy Cruz le puso fin al breve ciclo de Omar Asad como entrenador

La dirigencia de Godoy Cruz resolvió este miércoles el alejamiento del Turco del primer equipo. El club reorganiza así su proyecto deportivo.

Godoy Cruz tomó este miércoles una decisión clave en medio del fuerte impacto que significó el reciente descenso a la Primera Nacional. La comisión directiva resolvió avanzar con la salida de Omar Asad como entrenador del plantel profesional, una medida que ya está acordada y que será formalizada en las próximas horas.

Omar Asad y un breve ciclo en Godoy Cruz El “Turco” había asumido en un contexto límite, con la misión urgente de evitar la pérdida de la categoría. Sin embargo, la racha sin triunfos —0-0 ante San Martín de San Juan, 1-2 frente a Atlético Tucumán y 1-1 contra Deportivo Riestra— terminó por acelerar el desenlace.

Según información confirmada por Una de Más (MDZ Radio), la dirigencia entiende que el club necesita un cambio profundo en su estructura futbolística para encarar la próxima campaña en el ascenso. Por ese motivo, Asad y su cuerpo técnico no continuarán al frente del Tomba.

La salida de Omar Asad se da en un contexto de reestructuración en Godoy Cruz. En este sentido, el primer nombre que aparece para dirigir la nueva etapa del Expreso es Luis García, ex Maipú.

Los resultados del Turco Asad mantenía contrato vigente hasta 2026, pero contaba con una cláusula que le permitía rescindir y abandonar el cargo en caso de que el proyecto no avanzara como esperaba. En ese marco, el entrenador mantuvo una reunión con los dirigentes. Cabe recordar que Godoy Cruz tiene elecciones previstas para el próximo 13 de diciembre.