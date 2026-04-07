Godoy Cruz celebra el tango con una milonga gratuita en la plaza departamental

Godoy Cruz se prepara para vivir una noche a puro tango con una propuesta cultural abierta y gratuita que promete reunir a vecinos y visitantes en torno a la música y la danza . La plaza departamental se transformará en un espacio con clima de arrabal, donde el 2×4 será el gran protagonista.

El encuentro se realizará el sábado 11 de abril a las 19:30, con entrada libre y gratuita, en la plaza mayor del departamento. La iniciativa busca acercar el tango a toda la comunidad en un entorno accesible y al aire libre.

El motivo de la celebración será la inauguración de la escuela propia del proyecto Taura Tango, que cuenta con seis años de trayectoria en la provincia y suma ahora un nuevo espacio de formación en el Estudio de Arte Conexión.

La programación comenzará con una clase abierta a cargo de las profesoras Emilia García Márquez y Estela Balbuena, orientada tanto a principiantes como a quienes deseen profundizar su camino en la danza. Será una oportunidad ideal para dar los primeros pasos o perfeccionar técnicas en un ambiente distendido.

Luego, la plaza se convertirá en pista con la milonga, un espacio pensado para bailarines y amantes del tango que se extenderá hasta la medianoche. Allí, el público podrá disfrutar del baile social característico del género.

El evento contará además con una destacada grilla de espectáculos en vivo, encabezada por Pilar Castro y Pablo Fernández, quienes aportarán su talento a una velada que promete emoción y calidad artística.

tango godoy cruz1 La plaza de Godoy Cruz se llena de tango con una milonga abierta a todo público. Prensa Godoy Cruz

A la propuesta se suma el Elenco Taura Tango, recientemente consagrado Subcampeón Nacional de Tango Grupal en “La Plata Baila Tango 2026”, que ofrecerá una presentación especial para el público.

Durante la noche también se ofrecerán descuentos y promociones para quienes deseen sumarse a las clases y formar parte de la nueva escuela, consolidando así un espacio de aprendizaje y difusión del tango en el departamento.