Confirmado: el plantel de Godoy Cruz tendrá vacaciones hasta el 9 de diciembre

Luego del descenso a la Primera Nacional , consumado el pasado sábado tras el empate ante Deportivo Riestra, al plantel de Godoy Cruz le comunicaron este miércoles que tendrán vacaciones hasta el 9 de diciembre, y recién allí volverán a trabajar en la pretemporada pensando en el 2026.

De todas maneras, habrá que esperar nueva información referida a esta nueva era en el Expreso. Primero, porque habrá elecciones el 13 de diciembre y todo puede cambiar. Y segundo, porque dependerá de las elecciones si continúa o no el DT Omar Asad al frente del equipo.