Pol Fernández, el primero en despedirse: empieza el éxodo en el Tomba tras el descenso

En el Tomba, tras el descenso, no hay mucho tiempo para lamentarse. Días después del descenso, ya empiezan a tomarse decisiones de cara al 2026.

Aunque no será fácil porque tendrá que armar un plantel casi de cero, con las elecciones del 13 de diciembre de por medio, y sin saber quién será el DT, teniendo en cuenta que nadie querrá asegurar la continuidad de Omar Asad hasta que se defina la nueva comisión directiva.

En ese contexto, lo que si va a suceder es la salida masiva de jugadores: se irán los de mal rendimiento en el club (la mayoría), se irán los de contratos altos y se irán los que si anduvieron bien (pocos) a buscar mejores destinos. Es decir, muy pocos futbolistas del equipo que perdió la categoría se quedarán en el Tomba.

Y este miércoles, precisamente, se conoció la primera baja importante: Guillermo Pol Fernández no continuará en el Expreso. Fue el primero en despedirse y en anunciar puertas adentro que finalizará antes de tiempo su contrato, que vence en diciembre del 2026.

El exfutbolista de Boca Juniors, que había tenido un gran paso por el club, volvió pero nada fue como antes. No rindió dentro del campo de juego y nunca se lo vio comprometido con el objetivo. Por eso, se va con la desaprobación de los hinchas.