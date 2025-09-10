Bolivia venció 1-0 a Brasil, se metió en Repechaje y dejó sin Mundial 2026 a Venezuela
A 31 años de su última clasificación, Bolivia vuelve a ilusionarse con jugar la Copa del Mundo. Venezuela perdió 6-3 ante Colombia y quedó con las manos vacías.
Bolivia consiguió una victoria inolvidable por 1-0 ante Brasil, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y obtuvo la clasificación al Repechaje para el Mundial 2026 gracias a la increíble derrota de Venezuela por 6-3 como local ante Colombia.
El autor del único gol del encuentro fue el delantero Miguel Terceros, quien convirtió de penal a los 49 minutos del primer tiempo.
Te Podría Interesar
El gol de penal de Miguel Terceros para el triunfo de Bolivia
La Verde llegaba a este encuentro con 17 puntos y en la octava posición, por lo que estaba obligada a ganarle a la Canarinha y esperar a que la Vinotinto no superara a los Cafeteros.
Finalmente esta combinación de resultados se terminó dando, ya que los bolivianos cumplieron con su parte, mientras que Colombia superó 6-3 a Venezuela en el que pudo haber sido tranquilamente el mejor partido en estas Eliminatorias Sudamericanas.
El próximo desafío para Bolivia será el Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que se disputará entre el 23 y el 31 de marzo en las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara. Ahora solo resta definir cuáles serán sus rivales y, dependiendo de ellos, tendrá que ganar uno o dos partidos según el ranking FIFA que tengan los otros clasificados.
Esta histórica victoria dejó a la Verde muy cerca de disputar su primer Mundial desde la edición de 1994, que casualmente también se llevó a cabo en Estados Unidos.
Fuente: NA