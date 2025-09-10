Bolivia venció 1-0 a Brasil, se metió en Repechaje y dejó sin Mundial 2026 a Venezuela

Bolivia consiguió una victoria inolvidable por 1-0 ante Brasil, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas , y obtuvo la clasificación al Repechaje para el Mundial 2026 gracias a la increíble derrota de Venezuela por 6-3 como local ante Colombia.

El autor del único gol del encuentro fue el delantero Miguel Terceros, quien convirtió de penal a los 49 minutos del primer tiempo.

La Verde llegaba a este encuentro con 17 puntos y en la octava posición, por lo que estaba obligada a ganarle a la Canarinha y esperar a que la Vinotinto no superara a los Cafeteros.

Finalmente esta combinación de resultados se terminó dando, ya que los bolivianos cumplieron con su parte, mientras que Colombia superó 6-3 a Venezuela en el que pudo haber sido tranquilamente el mejor partido en estas Eliminatorias Sudamericanas .

Selección de Venezuela Venezuela volvió a quedarse con la manos vacías. EFE

El próximo desafío para Bolivia será el Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que se disputará entre el 23 y el 31 de marzo en las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara. Ahora solo resta definir cuáles serán sus rivales y, dependiendo de ellos, tendrá que ganar uno o dos partidos según el ranking FIFA que tengan los otros clasificados.

Esta histórica victoria dejó a la Verde muy cerca de disputar su primer Mundial desde la edición de 1994, que casualmente también se llevó a cabo en Estados Unidos.

Fuente: NA

Así quedó la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas