Los números detrás del impactante potencial de Vaca Muerta

Vaca Muerta supera ampliamente la producción de gas de Bolivia y proyecta un futuro energético sólido. Te contamos los números que hay detrás.

En su columna de economía en MDZ Radio, Carlos Burgueño destacó un dato alentador para la economía nacional, centrado en el crecimiento de la producción de gas natural y su potencial impacto a futuro: "Vaca Muerta ya produce más del triple de gas natural que todo Bolivia".

Para dimensionar el cambio histórico, Burgueño aportó cifras: "Hace solo una década Argentina producía 1.9 millones de metros públicos y Bolivia 59.5. La producción para este año es que Bolivia va a producir 24.3, o sea la mitad, y nosotros 91".

Escuchá completa la columna en MDZ Radio: 05-09-2025 - MC - Carlos Burgueño - Columna económica

Este vuelco en la balanza energética regional es significativo. Burgueño recordó que "Bolivia era el gran proveedor de gas de esta parte del continente. Argentina le compraba gas a Bolivia, gran parte del gas que consumíamos, sobre todo de la zona centro al norte del país, era boliviano", y que ello le permitió a ese país una "gran estabilidad económica financiera".

El analista puso el foco en el potencial de crecimiento, señalando que el desarrollo actual es apenas una fracción de lo posible: "Vaca Muerta está al 30% de inversión en yacimientos. Ni siquiera el 30% de producción. De producción debe estar más o menos al 20... Y la proyección de Vaca Muerta es gas por 30 años. Por 30 años o incluso un poco más".