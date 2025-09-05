Créditos hipotecarios: la nueva medida de los bancos por la suba de tasas

La reciente suba de las tasas en los distintos bancos de la Argentina tuvo un impacto considerable en el acceso a los créditos hipotecarios que ofrecen las entidades bancarias del país y el desafío es cada vez mayor para las familias.

Esto radica en que la suba de las tasas de interés encareció las cuotas mensuales y, en consecuencia, los bancos decidieron aplicar políticas más estrictas: exigen ingresos más elevados, garantías más firmes y reducen los plazos de financiación.

Esta situación deja a muchas familias fuera de los requisitos necesarios y obliga a buscar alternativas por fuera del sistema privado.

En cuanto a los valores actuales, el Banco Macro ofrece tasas cercanas al 15 % para quienes acreditan sus haberes en la entidad.

El Banco Hipotecario se ubica en torno al 11,9 %; mientras que Galicia lo hace en el 11,5 %.

La cuota de los créditos hipotecarios aumenta de acuerdo a la inflación. Foto: Freepik La cuota de los créditos hipotecarios aumenta de acuerdo a la inflación. Foto: Freepik

A diferencia del sector privado, los bancos públicos como el Banco Nación y el Ciudad mantienen líneas de crédito con tasas considerablemente más bajas, entre el 4,5 % y el 4,9 %.

Esta diferencia marca un contraste: mientras las entidades privadas endurecen el acceso, las estatales siguen siendo la principal vía para quienes aún sueñan con comprar su vivienda.

Impacto en el mercado inmobiliario

Las restricciones crediticias modificaron las decisiones de los compradores. Muchos comenzaron a reducir expectativas, optando por inmuebles más pequeños o en zonas periféricas, y otros directamente postergan la compra para volcarse al alquiler, ante la imposibilidad de cumplir con los nuevos requisitos.