YPF sale a buscar trenes: cuál es la meta

El tren impulsado por YPF busca aliviar las rutas hacia Vaca Muerta y mejorar el traslado de miles de trabajadores de la industria petrolera.

YPF planea poner en marcha un tren de pasajeros que una la ciudad de Neuquén con las localidades de Añelo y Rincón de los Sauces, en el corazón de Vaca Muerta. La propuesta surge frente al movimiento diario de miles de trabajadores que deben viajar por rutas deterioradas, lo que genera altos costos, riesgos viales y congestión.

A diferencia del tren de cargas que la industria discute hace años para unir Bahía Blanca con la Cuenca Neuquina, esta iniciativa apunta a cubrir la demanda de transporte masivo de personas. Según explicó el presidente de YPF, Horacio Marín, solo la petrolera destina unos 50 millones de dólares anuales a combis y micros para trasladar personal, mientras que toda la industria gasta entre 100 y 110 millones. “Necesitamos un tren para YPF. La inversión se repaga en pocos años porque después se suma toda la industria”, afirmó.

En detalle: mirá qué dijo Horacio Marín sobre el proyecto ferroviario Embed - Horacio Marín, presidente de YPF

Una apuesta atractiva para inversores privados Marín señaló que ya hay empresas interesadas en asociarse. El modelo de negocio resulta atractivo porque la demanda de transporte está garantizada y en crecimiento constante. “Estamos trabajando para atraer inversiones privadas e incluso ya hemos sido contactados por algunos interesados. Este proyecto mejorará la calidad de vida de nuestra gente y generará una eficiencia muy grande para todos los que operamos en la zona”, explicó.

La idea no se limitaría al uso exclusivo de trabajadores petroleros: el tren también podría ser aprovechado por la comunidad local, mejorando la conectividad de la región y facilitando el acceso a servicios. Para YPF, se trata de una solución que no solo reduce costos logísticos, sino que aporta seguridad, eficiencia y evita la saturación de rutas.