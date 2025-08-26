Conmoción en Salta: murió un experto en minería de Zimbabue tras desactivar viejos explosivos de YPF

Este hombre oriundo de Zimbabue tenía 52 años y estaba prestando sus servicios para YPF en Salta debido a su gran experiencia en minería.

Un trágico accidente en la provincia de Salta se cobró la vida de un especialista en explosivos de Zimbabue. El hecho fue confirmado por el ministro de Asuntos Exteriores de su país, Amon Murwira. Pese a que sucedió el martes pasado, recién hoy trascendió la triste noticia.

¿Cómo fue el accidente? El fatal incidente tuvo lugar en la Ruta Nacional 34, en la provincia de Salta, una de las principales vías que conecta el norte del país con la frontera de Bolivia. Según la información oficial, el artefacto que detonó era un "booster sísmico", un tipo de explosivo similar a los que YPF enterró hace aproximadamente 50 años en la región para exploraciones de petróleo y gas.

¿Quién era el hombre que murió en Salta? La víctima era Henry Martin Douglas Macharaga, un experto de 52 años en explosivos y desminado, originario de Zimbabue. En lo personal, estaba casado y tenía dos hijos.

Profesionalmente, contaba una larga trayectoria en zonas de conflicto alrededor del mundo. Su carrera lo llevó a trabajar en misiones de desminado en zonas de guerra y posconflicto en países de África, Asia, Medio Oriente, América Central y del Sur, incluyendo lugares como Sudán del Sur, Malí, Somalia y Afganistán.

¿Cómo llegó a trabajar para YPF? Actualmente, Macharaga trabajaba para The Development Initiative (TDI), una empresa internacional que se especializa en operaciones de desminado. A través de esta organización, prestaba servicios para la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), con la tarea de detectar y desactivar artefactos explosivos antiguos en el norte del país.