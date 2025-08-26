ANSES: estos son los descuentos para jubilados en supermercados y farmacias

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) lanzó beneficios destinados a jubilados , pensionados y titulares de planes sociales, con el objetivo de reducir la carga económica en un contexto de alta inflación. Estos descuentos , aplicables en distintas cadenas de supermercados , buscan facilitar el acceso a productos esenciales y mejorar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

El programa también incluye a quienes sean beneficiarios, por ejemplo, de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Para estos grupos también habrá descuentos y promociones en compras realizadas en farmacias de todo el país.

En concreto, el programa está destinado a:

Personas que reciben la prestación por desempleo.

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

No es necesario realizar trámites adicionales ni inscripciones previas; basta con abonar las compras con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se perciben las prestaciones.

Esto significa una facilidad dentro de la promoción tanto para jubilados como para beneficiarios de planes sociales mencionados en el anterior punto.

anses locales jubilados (3).JPG Los beneficios de ANSES para jubilados y titulares de planes sociales. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Descuentos en supermercados: modalidades y montos

Los beneficios dependen de la cadena y del día de la semana. Algunas de las promociones vigentes son:

Carrefour: 10% de descuento de lunes a jueves, aplicado directamente en caja.

Coto: 10% de descuento de lunes a jueves, con 15% adicional para jubilados y pensionados mostrando DNI.

Supermercados Día: 10% de reintegro los lunes y martes, con tope de $1.000 por transacción, acreditado en hasta diez días hábiles.

VEA: 10% de descuento de lunes a jueves, con modalidad variable entre descuento en caja o reintegro.

La Anónima: 10% de descuento de lunes a jueves, aplicado en caja.

Diarco: 10% de descuento los lunes, martes y miércoles, mediante reintegro en la cuenta.

Algunos comercios ofrecen beneficios adicionales para adultos mayores, que pueden combinarse con los descuentos oficiales.

La disponibilidad de promociones puede variar según la región. ANSES recomienda consultar el listado actualizado de supermercados y comercios adheridos en su sitio oficial. Además, muchos locales exhiben carteles informativos en entradas o cajas para identificar las promociones vigentes.

El Gobierno planea extender el programa a otros rubros, como farmacias, electrodomésticos y comercios de consumo masivo, mediante acuerdos con cámaras empresariales y distintas cadenas para ampliar el alcance de los descuentos y brindar mayor alivio económico a los beneficiarios.