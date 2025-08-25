Anses: quiénes cobran hoy lunes 25 de agosto según el calendario de pagos

Este lunes la Anses acredita jubilaciones superiores al haber mínimo, la Asignación por Embarazo y la prestación por desempleo, además de continuar con pagos de asignaciones que se extienden hasta septiembre.

Las Asignaciones de Pago Único y las de Pensiones No Contributivas se pagan a todos los documentos hasta el 10 de septiembre.

La Anses abona este lunes 25 de agosto las jubilaciones que superan el haber mínimo, junto con la prestación por desempleo y la Asignación por Embarazo. A su vez, el organismo mantiene vigentes dos asignaciones que se pagan sin necesidad de atender a la terminación del DNI, dentro de períodos que abarcan varias semanas.

Estas son las ayudas que Anses paga hoy Dentro del calendario de pagos correspondiente a agosto 2025, este día cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y que poseen documentos finalizados en 2 y 3.

En paralelo, el calendario de pagos muestra que hoy se acredita la Asignación por Embarazo para titulares cuyo DNI concluye en 9, mientras que los beneficiarios de la prestación por desempleo con terminación de documento en 2 y 3 también acceden hoy a su pago.

Mi Anses es más que una plataforma digital. Es una puerta abierta para que cada persona tome control de su información laboral. Foto: Anses Las Asignaciones de Pago Único y las de Pensiones No Contributivas se pagan a todos los documentos hasta el 10 de septiembre. Junto con estas prestaciones diarias, se encuentran en curso las Asignaciones de Pago Único, que incluyen matrimonio, adopción y nacimiento. Estas se pagan a todas las terminaciones de documento desde el 11 de agosto y se extienden hasta el 10 de septiembre.

También continúan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que abarcan a todos los beneficiarios sin importar el número de DNI y se distribuyen entre el 8 de agosto y el 10 de septiembre.