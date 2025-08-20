Anses: así queda la jubilación mínima en septiembre tras la suba por inflación

Luego de darse a conocer el dato del Indec, se puede estimar el monto mínimo que recibirán jubilados de Anses en septiembre.

El ajuste se aplica a través de la fórmula de movilidad previsional impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que dispone actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás. Este mecanismo reemplazó al esquema de movilidad vigente durante la gestión de Alberto Fernández, donde los incrementos se realizaban de manera trimestral y tomaban en cuenta los salarios y la recaudación de Anses.

anses local godoy cruz (1).JPG Ya se puede conocer el nuevo haber mínimo de Anses para septiembre. ALF PONCE MERCADO / MDZ Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre De acuerdo con lo informado por el Indec, la inflación de julio fue del 1,9%. Ese será el porcentaje de incremento que impactará en la mayoría de las prestaciones que abona la Anses a partir de septiembre. Además, todo indica que se mantendrá el pago del bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que se entrega desde hace más de un año y que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

Con este aumento, los jubilados que perciben el haber mínimo pasarán de cobrar $314.305,37 a $320.277,17. A esa cifra debe sumarse el bono de $70.000, por lo que en septiembre el ingreso total quedará en $390.277,17. En el caso de quienes reciben haberes superiores a la mínima, el bono se pagará de manera proporcional hasta alcanzar ese mismo tope.