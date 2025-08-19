Cómo realizar el trámite de ARCA para traer heladeras y lavarropas desde Chile

La nueva medida implementada por ARCA ya se encuentra en vigencia y este es el trámite obligatorio para ingresar electrodomésticos desde el país vecino.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la posibilidad de que los viajeros argentinos ingresen al país electrodomésticos de línea blanca, como heladeras, lavarropas, cocinas o termotanques, desde países vecinos como Chile. La medida se aplica únicamente para uso personal y requiere completar un trámite específico.

Hasta ahora, la ex AFIP mantenía la prohibición de este tipo de ingresos como parte del equipaje. Con la nueva disposición, cualquier persona mayor de 16 años podrá traer una unidad nueva de cada electrodoméstico, una vez por año. La habilitación entró en vigencia el último fin de semana.

LINEA BLANCA HELADERAS LAVARROPAS COCINAS (2) Entre los electrodomésticos contemplados se incluyen heladeras, lavarropas, lavavajillas, cocinas eléctricas, aire acondicionado, termotanques y calderas. Marcos Garcia / MDZ Qué trámite se debe realizar en ARCA Para ingresar electrodomésticos desde Chile es necesario completar el formulario OM2153-A en el micrositio “Viajeros” de ARCA. El procedimiento incluye declarar el electrodoméstico a través de una declaración jurada online, pagar la liquidación de aranceles generada por el sistema y conservar el comprobante, ya sea impreso o digital, para presentarlo en la aduana al cruzar la frontera.

Cuánto cuesta traer un electrodoméstico En el caso de los electrodomésticos de línea blanca, si el producto supera la franquicia terrestre de USD 300 por persona, se deben pagar impuestos adicionales. Entre ellos, un 14% de arancel, 21% de IVA, 11% de Ganancias (por tratarse de un bien de uso personal) y 2,5% de Ingresos Brutos.