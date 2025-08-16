ARCA elimina controles y agiliza los envíos de exportación

Con esta medida, ARCA busca agilizar trámites, reducir cargas administrativas y fomentar un entorno competitivo para el comercio exterior argentino.

La medida de ARCA se orienta principalmente a sectores estratégicos como el agroindustrial. Foto: Shutterstock

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo importantes modificaciones al régimen aduanero vigente con el objetivo de modernizar y agilizar los trámites vinculados a las exportaciones. La medida fue anunciada a través de la Resolución N° 5745/25, publicada en el Boletín Oficial.

En la misma el organismo dispuso la eliminación del requisito de cruce informático entre el Sistema Informático Malvina (SIM) y el Manifiesto de Exportación (MANE) para la vía aérea. Esta medida busca reducir los tiempos y simplificar el circuito para los exportadores. Según ARCA, “se busca simplificar ciertos controles previos y la eliminación de obstáculos innecesarios, en particular para el sector agroindustrial y los envíos en consignación”.

avion aerolineas aterrizando.jpg ARCA eliminó el cruce informático entre el Sistema Informático Malvina (SIM) y el Manifiesto de Exportación (MANE) para la vía aérea. ALF PONCE MERCADO / MDZ La actualización busca automatizar la liquidación de beneficios y simplificar los trámites para exportadores Además, la norma adecúa el proceso de liquidación de reintegros y derechos de exportación (DEX) “en línea con la normativa vigente y la automatización de procesos”. Entre los cambios más significativos se encuentra la eliminación de autoliquidaciones obligatorias de derechos de exportación en operaciones bajo el Régimen de Envíos en Consignación y en exportaciones de cueros. Esto se realiza en consonancia con la Resolución N° 727/2025 del Ministerio de Economía.

En cuanto a la liquidación de beneficios, será automática a través del SIM, siempre que se cumplan ciertos requisitos operativos y documentales, tales como:

Ser exportador habilitado y sin embargos.

Cumplimiento de la operación registrado.

Presentación de factura comercial y otros documentos exigidos.

CBU declarado y vigente.

Derechos de exportación abonados, en los casos que corresponda.

Conformidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) respecto a la liquidación de divisas, cuando aplique.