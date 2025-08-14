Gratis para jubilados con PAMI: cómo obtener anteojos en agosto
Durante agosto, los afiliados a PAMI pueden obtener lentes gratuitos presentando la receta electrónica de un oftalmólogo de la cartilla.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó que durante agosto continúa ofreciendo beneficios gratuitos para sus afiliados, entre ellos la posibilidad de obtener anteojos sin cargo. Cada afiliado puede recibir un par para ver de cerca, otro para ver de lejos, o lentes bifocales, una vez por año prestacional.
No es necesario acudir presencialmente a una oficina de PAMI. Para solicitar los lentes, basta con dirigirse a una óptica adherida y presentar la receta electrónica (Orden Médica Electrónica, OME) emitida por un médico oftalmólogo de la cartilla. La receta tiene una validez de 150 días desde su emisión y no requiere impresión física.
Requisitos para tramitar los lentes
Los documentos necesarios son: DNI, credencial de afiliación a PAMI y la OME emitida por un especialista de la cartilla. La receta debe incluir la prescripción de los anteojos, la firma y sello del médico, y el número de matrícula del profesional. El trámite puede realizarlo el afiliado directamente o un familiar/apoderado.
Con este beneficio, PAMI busca facilitar el acceso a la salud visual de sus afiliados, evitando gastos adicionales y simplificando los trámites. Así, los jubilados y afiliados pueden renovar sus anteojos sin salir de la óptica adherida, aprovechando la receta electrónica y evitando demoras.