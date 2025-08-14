Gratis para jubilados con PAMI: cómo obtener anteojos en agosto

Durante agosto, los afiliados a PAMI pueden obtener lentes gratuitos presentando la receta electrónica de un oftalmólogo de la cartilla.

Para pedir este beneficio no hace falta asistir a una oficina de PAMI.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó que durante agosto continúa ofreciendo beneficios gratuitos para sus afiliados, entre ellos la posibilidad de obtener anteojos sin cargo. Cada afiliado puede recibir un par para ver de cerca, otro para ver de lejos, o lentes bifocales, una vez por año prestacional.

No es necesario acudir presencialmente a una oficina de PAMI. Para solicitar los lentes, basta con dirigirse a una óptica adherida y presentar la receta electrónica (Orden Médica Electrónica, OME) emitida por un médico oftalmólogo de la cartilla. La receta tiene una validez de 150 días desde su emisión y no requiere impresión física.

Cada vez más personas utilizan lentes de aumento Foto: Shutterstock Cada afiliado de PAMI puede recibir lentes para cerca, lejos o bifocales, una vez al año. Foto: Shutterstock Requisitos para tramitar los lentes Los documentos necesarios son: DNI, credencial de afiliación a PAMI y la OME emitida por un especialista de la cartilla. La receta debe incluir la prescripción de los anteojos, la firma y sello del médico, y el número de matrícula del profesional. El trámite puede realizarlo el afiliado directamente o un familiar/apoderado.