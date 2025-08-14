Quini 6: cuántos millones se llevó el único ganador del miércoles

En el sorteo del Quini 6 del miércoles por la noche hubo un gran ticket ganador en Santa Fe. Conocé todos los números.

El miércoles 13 de agosto el Quini 6 puso en juego alrededor de 4.000 millones de pesos. Si bien las principales categorías quedaron vacantes, en la modalidad Siempre Sale se destacó un apostador de Tartagal, Santa Fe, que se llevó el pozo completo.

Resultados Quini 6: edición 3295 En la modalidad Tradicional, el pozo superaba los 1.230 millones de pesos. Los seis números que salieron fueron: 20, 22, 31, 18, 16 y 28. No hubo apostadores que acertaran todos y el mismo quedó vacante. Sin embargo, 26 personas acertaron 5 números y lograron llevarse alrededor de 840 mil pesos cada uno, mientras que 1.670 se llevaron 4 mil pesos acertando 4.

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 4.000 millones en premios . Foto: Shutterstock Por su parte, en la Segunda Vuelta del Quini 6 el pozo superó los 1.151 millones de pesos. Los números ganadores fueron 33, 43, 17, 02, 01 y 23. Aunque no hubo personas que acertaran los 6 números, 36 personas acertaron 5 y se llevaron alrededor de 600 mil pesos cada uno. Finalmente, hubo 1.713 ganadores que recibieron 4 mil pesos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego alrededor de 400 millones de pesos. Los números que salieron fueron 39, 11, 12, 40, 03 y 29. No hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

Por último, en el sorteo de Siempre Sale, el pozo fue de 209 millones de pesos y los números ganadores fueron 12, 17, 09, 36, 08 y 35. En esta oportunidad, 1 sola persona acertó los 6 números y logró llevarse el pozo completo. El ticket ganador se registró en Tartagal, Santa Fe.