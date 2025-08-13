Quini 6: el multimillonario premio que se llevó un apostador en el Siempre Sale

Un apostador fue el único en acertar los seis números del sorteo de Quini 6 en la modalidad Siempre Vale este miércoles y se llevó un jugoso premio.

El Quini 6 otorgó un premio de más de 200 millones de pesos en su modalidad Siempre Sale. Foto: Noticias Argentinas

El sorteo de la noche de este miércoles 13 del Quini 6 dejó un nuevo millonario. Se trata de un apostador de la localidad santafesina de Tartagal, quien se convirtió en el único ganador de la modalidad Siempre Sale al acertar la combinación de seis números.

El afortunado eligió los números 12, 17, 09, 36, 08 y 35 y el premio que se llevará asciende a $209.397.636.

En el sorteo anterior, realizado el domingo 10 de agosto, hubo tres nuevos millonarios: uno en la modalidad Revancha y dos en el Siempre Sale.

En esta última edición, las demás categorías no registraron ganadores y acumularon importantes pozos vacantes.