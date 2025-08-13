Quini 6: el multimillonario premio que se llevó un apostador en el Siempre Sale
Un apostador fue el único en acertar los seis números del sorteo de Quini 6 en la modalidad Siempre Vale este miércoles y se llevó un jugoso premio.
El sorteo de la noche de este miércoles 13 del Quini 6 dejó un nuevo millonario. Se trata de un apostador de la localidad santafesina de Tartagal, quien se convirtió en el único ganador de la modalidad Siempre Sale al acertar la combinación de seis números.
El afortunado eligió los números 12, 17, 09, 36, 08 y 35 y el premio que se llevará asciende a $209.397.636.
Te Podría Interesar
En el sorteo anterior, realizado el domingo 10 de agosto, hubo tres nuevos millonarios: uno en la modalidad Revancha y dos en el Siempre Sale.
En esta última edición, las demás categorías no registraron ganadores y acumularon importantes pozos vacantes.
En la Tradicional, con los números 20, 22, 31, 18, 16 y 28, quedaron más de $1.189 millones sin adjudicar. En La Segunda, los números 33, 43, 17, 02, 01 y 23 dejaron un pozo superior a $1.504 millones. Finalmente, la Revancha, con 39, 11, 12, 40, 03 y 29, acumuló $400 millones vacantes.