Un jurado vecinal determinó la responsabilidad de cuatro músicos por vandalismo en Ciudad

La Ciudad de Mendoza llevó a cabo este jueves 13 de agosto una audiencia pública con jurado vecinal, que determinó por unanimidad la responsabilidad de cuatro personas por realizar grafitis en muros públicos y privados, infringiendo el Código de Convivencia Ciudadana.

Un proceso con participación ciudadana El jurado, integrado por siete vecinos, fue convocado para fomentar la participación en la resolución de conflictos comunitarios. Los infractores, miembros de una banda musical, enviaron un descargo por escrito pero no asistieron a la audiencia, por lo que fueron declarados en rebeldía.

Durante el proceso, encabezado por la coordinadora Daniela Juri y el abogado municipal Lucas Boulin, se presentaron testimonios y material audiovisual que sirvió para identificar a uno de los acusados. Boulin recordó que el Código de Convivencia, vigente desde 2014, busca preservar la vida armónica en la Ciudad y sanciona conductas de vandalismo, con multas de $176.000 a $1.320.000.