Día de la Niñez: comienza la Feria del Juguete en el Predio de la Virgen

Del 14 al 17 de agosto, la tradicional Feria del Juguete regresa con más de 150 stands, espectáculos en vivo y opciones gastronómicas.

La Feria del Juguete vuelve al Predio de la Virgen

Del 14 al 17 de agosto, Guaymallén recibirá nuevamente a la tradicional Feria del Juguete en el Predio de la Virgen, con una edición especial por el Día de la Niñez que promete entretenimiento, compras y propuestas gastronómicas para toda la familia.

Cuatro días de espectáculos y compras Organizada por la Asociación Feria del Juguete con el apoyo de la Municipalidad de Guaymallén, la cita contará con más de 150 stands de juguetes, bicicletas, indumentaria, productos electrónicos, inflables y opciones gastronómicas, junto a shows infantiles en vivo.

El evento mantiene su sello de precios accesibles, seguridad y la posibilidad de pagar con cualquier medio de pago.

Cronograma de la Feria del Juguete Jueves 14: apertura oficial a las 13 h (hasta la 1 am).

Viernes 15: de 10 h a 2 am.

Sábado 16: de 10 h a 3 am.

Domingo 17: de 10 h a 17 h.