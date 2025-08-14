ARCA aplica un fuerte descuento al nuevo ganador del Quini 6

El único ganador del Siempre Sale del Quini 6 es de Tartagal, Santa Fe, y cobrará $150,6 millones tras la retención de impuestos de ARCA.

El impuesto del 31% sobre los premios del Quini 6 se aplica de forma automática y reduce considerablemente el monto a cobrar. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El sorteo del miércoles 13 de agosto del Quini 6 dejó un único ganador que acertó 6 números en la modalidad Siempre Sale. El afortunado, oriundo de Tartagal, provincia de Santa Fe, se llevó un premio bruto de $209 millones, aunque la cifra que finalmente cobrará será menor por la retención de impuestos de ARCA.

Según la Ley 20.630, los premios de sorteos y juegos de azar tributan 31% sobre el 90% del monto total, ya que el otro 10% se considera reintegro no imponible. La base imponible, en este caso, asciende a $188,1 millones.

ARCA retuvo más de $58 millones en concepto de impuesto a los premios. Foto: Shutterstock Qué monto final recibirá el ganador del Quini 6 Aplicada la deducción, ARCA retiene $58,311 millones y el apostador santafesino cobrará un neto aproximado de $150,689 millones. Se trata de una suma millonaria, pero sensiblemente inferior al pozo original.

La retención se practica en forma automática por el organizador del juego, en línea con la normativa vigente, por lo que el ganador recibe directamente el monto neto. Este criterio rige para todas las jurisdicciones y modalidades administradas por las loterías provinciales.

¿Qué es el Quini 6? El Quini 6 es uno de los juegos de azar más populares del país. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se juega desde 1988. Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos. Para participar, el apostador debe elegir 6 números entre el 00 y el 45, inclusive, y puede ganar importantes premios según la modalidad.