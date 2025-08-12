ARCA embargará los bienes de los deudores que superen este tiempo sin pagar
Se trata de una disposición comunicada con ARCA que tiene en la mira a los deudores. Cómo evitar esa dura medida del Gobierno.
Mientras ARCA busca recuperar fondos, las planificaciones contra los morosos y deudores se endurece cada vez más. En las últimas horas se conoció un cambio clave en los procedimientos de embargo de bienes respecto de aquellos que no pagan sus responsabilidades.
A partir de ahora, una vez vencido el plazo para presentar defensas o excepciones, el organismo esperará apenas 48 horas antes de iniciar acciones como el bloqueo de cuentas o el embargo de bienes.
Los casos que contempla ARCA ante una deuda
La medida, establecida en la Disposición 120/2025 y publicada en el Boletín Oficial, también contempla casos especiales: quienes vivan a más de 100 kilómetros de la oficina que notificó la deuda podrán pedir que la medida se adelante, pero contarán con un margen de cinco días hábiles para ponerse al día.
El nuevo esquema llega tras un primer semestre con resultados positivos para la recaudación. Entre enero y mayo, ARCA recuperó más de 620 mil millones de pesos correspondientes a obligaciones impagas entre 2020 y 2024, lo que implicó una reducción del 66 por ciento en el capital adeudado y una tasa de recuperación del 77 por ciento.
Con este ajuste, el organismo busca combinar dos objetivos que suelen entrar en tensión: dar un respiro a quienes pueden regularizar su situación y, al mismo tiempo, agilizar los tiempos para evitar que las deudas se sigan acumulando.
Para levantar un embargo de ARCA deberás pagar al contado el capital que figura en la deuda y el saldo por los intereses, ya sean resarcitorios y punitorios, los honorarios y las costas con la previa acreditación de la operación en los sistemas informáticos del organismo. Una vez que el pago impacte, la deuda estará saldada.