Este es el único trámite que ARCA exige para hacer compras en Shein

La Administración de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) informó cuál es el único trámite que deben realizar las personas que compran en plataformas de e-commerce internacionales como Shein o Temu.

Ante el boom de compras en estas aplicaciones, circuló mucha información, incluso se habló de la necesidad de llenar una declaración jurada para recibir la mercadería. Sin embargo, ARCA aclaró que esto no es necesario: solo hay que notificar la recepción del paquete a través de la página web si el envío fue realizado por Correo Argentino.

Para realizar el trámite es necesario contar con CUIT y Clave Fiscal en ARCA . Una vez dentro, hay que ir a la sección "Envíos Postales Internacionales" y confirmar la recepción del paquete. Este paso debe hacerse dentro de los 30 días posteriores a haber recibido el pedido.

Entrar al monotributo no es solo un paso formal. Es una manera de ordenar tu actividad, de acceder a beneficios y de abrirte a otras oportunidades. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Aunque no es necesario hacer otros trámites para comprar en Shein o Temu, ARCA recordó que hay ciertos requisitos :

shein La confirmación de recepción es el único trámite que deben hacer los usuarios que compran en Shein o Temu. Foto: Archivo

¿Qué es Shein?

Shein es una plataforma de comercio electrónico china, fue fundada en el 2012 y es reconocida por ofrecer ropa, accesorios y productos para el hogar a precios accesibles. Actualmente, Shein tiene un valor de mercado estimado en 100 mil millones de dólares, superando a competidores como Zara (62.000 millones) y H&M (18.000 millones).

Sin embargo, en los últimos años, la empresa ha sido blanco de denuncias por explotación laboral y malas prácticas ambientales debido a su modelo de producción masiva.