Recategorización de oficio: ARCA flexibilizó el reclamo de los monotributistas

ARCA confirmó que ha flexibilizado los reclamos de los contribuyentes luego de las recategorizaciones automáticas.

Tras la polémica por la recategorización de oficio de monotributistas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó una opción para manifestar disconformidad, que derivará en una nueva fiscalización. Se trata de una alternativa a la que los contribuyentes pueden acceder para reclamar ante esta situación.

Esta función fue incluida en el link correspondiente al monotributo y cada contribuyente puede ejercerla hasta el 16 de marzo inclusive.

De esta forma queda sin efecto el plazo de 15 días desde la notificación para presentar el descargo. La función reemplaza al descargo y luego será ARCA mediante una nueva fiscalización la que decidirá la situación tributaria.

Es importante estar al día con la recategorización del Monotributo Foto: Walter Moreno/MDZ ARCA. ARCA y la recategorización de oficio Desde la Oficina de Respuesta Oficial señalaron que ARCA no utiliza transferencias personales —como préstamos, regalos, propinas o dinero transferido entre cuentas propias— para determinar una recategorización.

El análisis se centra exclusivamente en operaciones comerciales cobradas por medios electrónicos, como tarjetas de crédito, débito y pagos con código QR. El cruce de información compara esos cobros con la facturación efectivamente declarada por el contribuyente.