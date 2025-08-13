ARCA confirmó que investigará a los monotributistas que hagan estas maniobras sospechosas

Se realizará un operativo de control encabezado por ARCA que tendrá como objetivo buscar a los inconsistentes fiscales a la hora de hablar del monotributo.

ARCA y un dato clave para el monotributo. Foto: Archivo MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, mejor conocida como ARCA, anunció que en los próximos meses llevará adelante un operativo especial de control sobre contribuyentes inscriptos en el Monotributo que presenten posibles inconsistencias. El objetivo que tiene la entidad con esta medida es detectar casos en los que los ingresos reales no coincidan con lo declarado.

El organismo adelantó que realizará un cruce de información con la base de datos de la AFIP, así como con reportes de bancos y empresas de servicios, para identificar movimientos que superen los topes establecidos por cada categoría del régimen.

Desde ARCA sostienen que esta medida busca impedir que se utilice el Monotributo como fachada para operar como una empresa, lo que genera competencia desleal y evasión fiscal.

En caso de que se encuentren diferencias significativas, los contribuyentes podrían ser recategorizados de oficio y recibir sanciones económicas.

arca ARCA da información clave respecto del monotributo. El paso a paso de ARCA en este operativo Inspecciones presenciales en rubros con alto índice de incumplimiento.

Envío de avisos electrónicos a los contribuyentes bajo análisis para que regularicen su situación antes de recibir multas.

Citaciones para presentar comprobantes y documentación respaldatoria cuando surjan discrepancias importantes entre lo declarado y lo detectado.