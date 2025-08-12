ARCA pone la lupa en las transferencias: qué monto encenderá las alertas

Mover plata por el banco o una billetera virtual ya es parte de la rutina de millones de personas. Pero desde agosto de 2025, ARCA ajustó las reglas y ahora mira con más atención las operaciones que superen ciertos montos.

No es una medida aislada: se enmarca dentro del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, que busca modernizar el sistema financiero y facilitar el uso de los ahorros, incluso de los famosos “dólares del colchón”.

El director del organismo, Juan Pazo, presentó los nuevos límites como una forma de adaptarse a la realidad económica. La idea es que el control se concentre en operaciones de gran tamaño y no en transacciones cotidianas.

Con las nuevas reglas, si una persona física recibe o envía transferencias por un total de 50 millones de pesos o más, el banco o la billetera virtual deberán reportarlo. Para las empresas, el límite baja a 30 millones de pesos .

Hasta ahora, el tope era mucho menor: apenas 2 millones de pesos bastaban para que se activara el reporte. Además, las entidades debían detallar el tipo de operación, el CBU o CVU usado y el monto exacto. Con los valores actualizados, el objetivo es concentrar la vigilancia en movimientos que realmente lo justifiquen.

ARCA repasa lo que debes tener en cuenta al momento de transferencias en billeteras virtuales.

Lo que debes tener en cuenta al momento de transferencias en billeteras virtuales. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Qué pasa si pasás el nuevo límite

Si superás esos montos, ARCA puede escribirte por correo electrónico y pedirte que justifiques el origen de la plata. No es un trámite opcional: tendrás que presentar recibos de sueldo, comprobantes de jubilación, facturas emitidas, constancia de monotributo, tickets de compra o venta, o documentos que avalen la venta de acciones o empresas.

En caso de que el organismo sospeche que el dinero no tiene un origen claro, puede cerrar la cuenta y enviar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Eso abriría la puerta a una investigación más profunda.

Por qué decidieron subir los topes

En ARCA explican que los valores anteriores habían quedado desactualizados por la inflación y por el cambio en la forma en que la gente maneja su dinero. Hoy, las transferencias digitales son parte del día a día y no tendría sentido revisar operaciones pequeñas cuando hay herramientas para enfocarse en las más importantes.

Billeteras virtuales como Mercado Pago o Ualá aplicarán el control de forma automática.