ARCA: el alerta que les llegó a los monotributistas este viernes
ARCA envió un alerta a las cuentas de Mercado Pago y otras billeteras virtuales de sus contribuyentes monotributistas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una serie de cambios en el régimen de monotributo que convierten a esta jornada en una fecha clave para millones de contribuyentes en todo el país. Es por eso que llegó un alerta a los teléfonos de los contribuyentes para recordar el pago mensual del monotributo.
Las modificaciones, que comenzaron a regir en marzo de 2026, implican una actualización integral del sistema: suben las cuotas mensuales, cambian los topes de facturación y se refuerzan los controles, lo que obliga a los monotributistas a revisar su situación fiscal.
Qué cambió en el monotributo de ARCA
El ajuste aplicado por ARCA se basa en la evolución de la inflación y alcanza a todos los componentes del régimen simplificado. En concreto:
Las cuotas aumentaron alrededor de 14,29%
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Se actualizaron los límites de facturación de cada categoría
Se modificaron los parámetros de categorización (ingresos, alquileres, consumo, entre otros)
Este esquema busca mantener actualizado el sistema frente al avance de los precios, aunque implica un mayor costo mensual para los contribuyentes.
Por qué este viernes es clave para ARCA
El anuncio pone el foco en la necesidad de que los monotributistas verifiquen su categoría actual y determinen si deben recategorizarse.
Esto es fundamental porque:
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Superar los nuevos topes puede derivar en recategorizaciones automáticas
También existe el riesgo de exclusión del régimen si no se cumple con los parámetros
ARCA intensificó el cruce de datos para detectar inconsistencias
En este contexto, mantenerse dentro de la categoría correcta evita sanciones y pagos indebidos.
Con los nuevos valores vigentes, las cuotas mensuales arrancan en más de $42.000 para la categoría A y escalan progresivamente según el nivel de ingresos, superando el millón de pesos en las categorías más altas para servicios.
El monto incluye tres componentes:
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Impuesto integrado
Aporte jubilatorio (SIPA)
Obra social