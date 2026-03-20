ARCA: el alerta que les llegó a los monotributistas este viernes

ARCA envió un alerta a las cuentas de Mercado Pago y otras billeteras virtuales de sus contribuyentes monotributistas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una serie de cambios en el régimen de monotributo que convierten a esta jornada en una fecha clave para millones de contribuyentes en todo el país. Es por eso que llegó un alerta a los teléfonos de los contribuyentes para recordar el pago mensual del monotributo.

Las modificaciones, que comenzaron a regir en marzo de 2026, implican una actualización integral del sistema: suben las cuotas mensuales, cambian los topes de facturación y se refuerzan los controles, lo que obliga a los monotributistas a revisar su situación fiscal.

Qué cambió en el monotributo de ARCA El ajuste aplicado por ARCA se basa en la evolución de la inflación y alcanza a todos los componentes del régimen simplificado. En concreto:

Las cuotas aumentaron alrededor de 14,29%

Se actualizaron los límites de facturación de cada categoría

Se modificaron los parámetros de categorización (ingresos, alquileres, consumo, entre otros) Este esquema busca mantener actualizado el sistema frente al avance de los precios, aunque implica un mayor costo mensual para los contribuyentes.

Entrar al monotributo no es solo un paso formal. Es una manera de ordenar tu actividad, de acceder a beneficios y de abrirte a otras oportunidades. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ ARCA y el monotributo. Por qué este viernes es clave para ARCA El anuncio pone el foco en la necesidad de que los monotributistas verifiquen su categoría actual y determinen si deben recategorizarse.