Monotributo vencido: qué pasa si no pagaste marzo y qué multas podés tener

El vencimiento del Monotributo de marzo ya quedó atrás y quienes no pagaron a tiempo empiezan a enfrentar recargos automáticos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) advierte que los intereses corren desde el primer día de atraso y pueden elevar rápidamente el monto adeudado.

Desde el momento en que se pasa la fecha límite, el sistema aplica intereses sin necesidad de notificación previa. Esto implica que la deuda crece con el paso de los días y puede volverse difícil de regularizar si se acumulan varios períodos impagos.

De cuánto dinero son las multas que aplica ARCA si te atrasaste con el pago del Monotributo. Foto: Walter Moreno/MDZ

El próximo vencimiento de la recategorización será el 5 de febrero y ya es posible hacerla a través del sitio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Foto: Walter Moreno/MDZ

Además del impacto económico, la falta de pago queda registrada y puede generar trabas en gestiones futuras, como la imposibilidad de acceder a beneficios fiscales o realizar ciertos trámites.

Uno de los puntos más sensibles es la continuidad dentro del sistema. Si un contribuyente acumula 10 cuotas consecutivas sin pagar, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede darlo de baja automáticamente.

En ese caso, no podrá volver al Monotributo durante al menos dos años, lo que implica pasar al régimen general, con mayores cargas impositivas y administrativas.

Cuánto se paga de Monotributo en 2026

Los valores mensuales vigentes para marzo de 2026 son:

Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

Categoría C: desde $55.227,06 a $56.501,85

Categoría D: desde $70.661,26 a $72.414,10

Categoría E: desde $92.658,35 a $102.537,97

Categoría F: desde $111.198,27 a $129.045,32

Categoría G: desde $135.918,34 a $197.108,23

Categoría H: desde $272.063,40 a $447.346,93

Categoría I: desde $406.512,05 a $824.802,26

Categoría J: desde $497.059,41 a $999.007,65

Categoría K: desde $600.879,51 a $1.381.687,90

Nuevos valores y topes de facturación

El esquema fue actualizado con un incremento del 14,29%, en línea con la inflación del segundo semestre de 2025. Esto también impacta en los límites de facturación anual de cada categoría.

Superar esos topes implica la salida obligatoria del Monotributo y el pase al régimen general, con un cambio significativo en la carga impositiva.

Clave para evitar multas

Para evitar sanciones y recargos, es fundamental regularizar la deuda cuanto antes. Cuanto más tiempo pase, mayor será el monto a pagar y más complicado será sostener la situación fiscal al día.