Atención monotributistas de ARCA: últimos días para pagar una obligación clave

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) recordó que el próximo 20 de mayo vence el pago mensual del monotributo . Se trata de una obligación clave para los contribuyentes adheridos al régimen simplificado, ya que no cumplir con el pago puede generar intereses, deudas e incluso la suspensión de servicios.

El vencimiento corresponde a la cuota mensual que incluye el componente impositivo, jubilatorio y de obra social. El pago debe realizarse antes del miércoles 20 para evitar inconvenientes con el organismo recaudador.

Desde ARCA explicaron que quienes no paguen el monotributo en término comenzarán a acumular intereses por mora. Además, si la deuda se mantiene durante varios meses, el contribuyente puede quedar suspendido del régimen o sufrir la baja automática.

También es importante tener en cuenta que mantener pagos pendientes puede impedir la emisión de facturas, afectar trámites fiscales y generar problemas para acceder a créditos o financiamiento.

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ

Cómo pagar el monotributo de ARCA

El pago puede realizarse de manera online desde el portal oficial de ARCA ingresando con CUIT y clave fiscal. Allí, los contribuyentes pueden generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) y abonarlo mediante homebanking o billeteras virtuales habilitadas.

Otra alternativa es adherir el monotributo al débito automático, una opción que permite evitar olvidos y mantener los pagos al día todos los meses.