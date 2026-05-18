Atención monotributistas de ARCA: últimos días para pagar una obligación clave
ARCA recuerda a los monotributistas que el 20 de mayo finaliza el plazo para el pago de la cuota mensual, una obligación crucial.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que el próximo 20 de mayo vence el pago mensual del monotributo. Se trata de una obligación clave para los contribuyentes adheridos al régimen simplificado, ya que no cumplir con el pago puede generar intereses, deudas e incluso la suspensión de servicios.
El vencimiento corresponde a la cuota mensual que incluye el componente impositivo, jubilatorio y de obra social. El pago debe realizarse antes del miércoles 20 para evitar inconvenientes con el organismo recaudador.
Qué pasa si no se paga el monotributo
Desde ARCA explicaron que quienes no paguen el monotributo en término comenzarán a acumular intereses por mora. Además, si la deuda se mantiene durante varios meses, el contribuyente puede quedar suspendido del régimen o sufrir la baja automática.
También es importante tener en cuenta que mantener pagos pendientes puede impedir la emisión de facturas, afectar trámites fiscales y generar problemas para acceder a créditos o financiamiento.
Cómo pagar el monotributo de ARCA
El pago puede realizarse de manera online desde el portal oficial de ARCA ingresando con CUIT y clave fiscal. Allí, los contribuyentes pueden generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) y abonarlo mediante homebanking o billeteras virtuales habilitadas.
Otra alternativa es adherir el monotributo al débito automático, una opción que permite evitar olvidos y mantener los pagos al día todos los meses.