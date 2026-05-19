Monotributo ARCA: cuáles son los montos a pagar y los topes de cada categoría en junio

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) confirmó las escalas actualizadas del monotributo para junio de 2026. El régimen simplificado tuvo un aumento del 14,3% basado en la inflación acumulada del último semestre, lo que impactó tanto en las cuotas mensuales como en los topes máximos de facturación anual de cada categoría.

El monotributo está compuesto por el impuesto integrado, el aporte jubilatorio (SIPA) y la obra social. Con esta actualización, miles de contribuyentes deberán revisar si continúan dentro de la categoría correspondiente o si necesitan recategorizarse durante los próximos meses.

Las cuotas varían según la categoría y también según si la actividad corresponde a servicios o venta de bienes. Las escalas actualizadas quedaron de la siguiente manera:

Cada categoría del monotributo establece un límite máximo de facturación anual. Superar ese monto obliga al contribuyente a recategorizarse. Los nuevos topes son:

Categoría A: hasta $10.277.988,13.

Categoría B: hasta $15.058.447,71.

Categoría C: hasta $21.113.696,52.

Categoría D: hasta $26.212.853,42.

Categoría E: hasta $30.833.964,37.

Categoría F: hasta $38.642.048,36.

Categoría G: hasta $46.211.109,37.

Categoría H: hasta $70.113.407,33.

Categoría I: hasta $78.479.211,62.

Categoría J: hasta $89.872.640,30.

Categoría K: hasta $108.357.084,05.

Qué pasa si un monotributista supera el límite de facturación

ARCA recordó que los contribuyentes deben controlar periódicamente si continúan dentro de la categoría correspondiente según su nivel de ingresos. Para eso, en enero y julio se analiza la facturación de los últimos 12 meses y otros parámetros como alquileres, superficie afectada a la actividad y consumo eléctrico.

Si durante esa revisión el monotributista supera el tope permitido de su categoría, deberá realizar la recategorización obligatoria y pasar a una escala superior. También puede ocurrir lo contrario: que sus ingresos hayan quedado muy por debajo del límite y corresponda bajar de categoría. El trámite se realiza de manera online desde el portal de ARCA con clave fiscal y quienes mantengan la misma categoría no deben hacer ninguna gestión.