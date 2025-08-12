PAMI actualizó su aplicación para facilitar los trámites de los jubilados

La obra social PAMI dio a conocer la novedad en las últimas horas y así funciona la aplicación renovada.

El Programa de Atención Médica Integral, mejor conocido como PAMI, lanzó una actualización de su aplicación “Mi PAMI” con el objetivo de simplificar gestiones y ofrecer a los jubilados una experiencia digital más rápida y segura. El cambio se da en medio de una creciente demanda por la digitalización de los trámites.

La nueva versión que ofrece la obra social incorpora un sistema de validación reforzado para proteger la información personal y asegurar que solo el titular o un autorizado pueda acceder. Además, sincroniza los datos en tiempo real entre el teléfono y la versión web, evitando diferencias o información desactualizada.

Cuáles son los cambios que introdujo PAMI Con esta herramienta, los usuarios pueden consultar y descargar recetas electrónicas, órdenes médicas y credenciales digitales propias o de familiares a cargo. También tienen acceso a una cartilla personalizada, la posibilidad de solicitar turnos en las agencias, realizar trámites en línea y modificar datos personales.

jubilados ciudad El PAMI y su beneficio para los jubilados. Prensa Ciudad de Mendoza Entre las funciones incorporadas se destacan el acceso directo a “PAMI Escucha”, el servicio de atención telefónica, y la comunicación con “PAME”, la asistente virtual que responde consultas las 24 horas a través de WhatsApp. Además, la app ofrece un buscador de farmacias adheridas y un apartado con información sobre campañas de vacunación y otros programas de salud.

La aplicación está disponible de manera gratuita para dispositivos Android e iOS. Los usuarios que cuenten con la versión anterior deberán actualizarla y volver a registrarse para poder utilizar todas las mejoras.