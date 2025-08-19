Anses sorprende al anunciar los montos de AUH en septiembre

La Anses aplicará un incremento del 1,9% en AUH y otras prestaciones, en línea con la inflación de julio medida por el Indec.

Con los datos de inflación del Indec se pueden estimar los montos de septiembre. Foto: Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en septiembre los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales tendrán un aumento del 1,9%, correspondiente al índice de inflación de julio. El ajuste se enmarca en la nueva Ley de Movilidad que establece actualizaciones mensuales.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzará a trabajadores no registrados, monotributistas sociales, trabajadoras de casas particulares y personas desocupadas. Además del incremento, algunos titulares podrán acceder a beneficios extra como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche.

Beneficiarios de AUH también recibirán la Prestación Alimentar en marzo. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ Cuáles son los aumentos y los extra que recibe AUH en septiembre. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ Aumentos de AUH y montos confirmados Con el aumento de septiembre, los haberes quedarán de la siguiente manera: AUH en $92.065,27; AUH con discapacidad en $299.790,04; y Asignación por Embarazo en $92.065,27. En todos los casos, Anses retiene un 20% que se devuelve al presentar la Libreta AUH con los controles de salud, escolaridad y vacunación de los menores.

Por otro lado, la Tarjeta Alimentar mantendrá los mismos valores que en agosto: $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más. A esto se suma el Complemento Leche, que otorga cerca de $40.000 a madres con hijos de hasta 3 años, embarazadas a partir de los tres meses y beneficiarias de AUH o AUE. Ambos refuerzos se acreditan en forma automática en la misma cuenta de la prestación principal.