Anses: qué se paga hoy martes 19 de agosto

La Anses continúa el calendario de pagos de agosto, con aumento del 1,62% y bono para haberes mínimos. Hoy se acreditan jubilaciones mínimas, AUH y Asignación por Embarazo, según DNI.

Hoy cobran jubilados con DNI terminado en 7 y titulares de AUH con DNI en 6.

Este martes 19 de agosto sigue en marcha el calendario de pagos de la Anses. Con el incremento del 1,62% ya aplicado y el bono de $70.000 para quienes perciben la mínima, hoy reciben su acreditación distintos grupos de beneficiarios.

En la jornada cobran las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo para DNI terminados en 7; también la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo para DNI terminados en 6; y la Asignación por Embarazo (AUE) para DNI terminados en 5.

anses nuevo local torres procrear (8).JPG Además, se mantienen los pagos sin necesidad de respetar la terminación del DNI de las Asignaciones de Pago Único (nacimiento, matrimonio, adopción) y de las Asignaciones Familiares para beneficiarios de Pensiones No Contributivas, dentro de los períodos vigentes.